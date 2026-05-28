Устранение нарушений находится на постоянном контроле прокуратуры района.

Прокуратура Меленковского района проводит системный мониторинг соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.Пожары представляют угрозу для жизни людей и окружающей среды, поэтому введены обязательные требования по пожарной безопасности.Проверки показали, что ООО «Владимирский ЛПК» по лесной декларации проводит рубки в лесном квартале Приклонского участкового лесничества на участках, не предназначенных для лесной инфраструктуры.При рубках компания укладывала порубочные остатки ближе трех метров к соседним лесонасаждениям, что повышает риск распространения огня и ущерба лесному фонду.Прокуратура внесла представление генеральному директору и вызвала ответственного для решения вопроса о возбуждении дела по ст. 8.32 КоАП РФ.