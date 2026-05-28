О выявленном нарушении рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Учебное заведение приобрело два десятка беспилотников, но уклонялось от их официального оформления.Инспекция проверяла, как в одной из школ Мурома реализуется государственная программа развития беспилотных авиасистем. Оказалось, что ещё весной 2024 года учреждение закупило для образовательных нужд 24 летательных аппарата. Однако в Росавиацию сведения о них так и не передали, что является прямым отступлением от закона.Представитель надзорного органа внёс директору обязательное к исполнению предписание, а допустившее оплошность должностное лицо понесло административную ответственность.После вмешательства ведомства все приобретённые дроны были в полном объёме поставлены на государственный учёт.