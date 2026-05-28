О ситуации вокруг объекта у деревни Марьинка рассказали в пресс-службе областной прокуратуры в среду, 27 мая.

Выбросы с полигона бытовых отходов отравили грунт, и теперь надзорные органы требуют завести дело.Площадку по утилизации и складированию ТКО содержит компания «СпецТехАвто». Инспекторы обнаружили, что токсичная жидкость, скапливающаяся внутри мусорной насыпи, просочилась наружу сразу в нескольких точках. Ядовитый ручей спускается в дренажный ров, движется по естественному склону и растекается по окружающей территории.Сотрудники ведомства изъяли образцы испорченного грунта для лабораторного исследования. Анализ зафиксировал многократное превышение вредных веществ: концентрация сульфатов оказалась выше нормы в 36,4 раза, обменного аммония — в 26,7, нитритного азота — в 14,9, также выявлено присутствие нефтепродуктов и тяжелых металлов. Нанесенный природе урон оценили в сумму свыше миллиона рублей.Все собранные документы переданы дознавателям для принятия процессуального решения по факту порчи земли. Параллельно судебная инстанция обязала фирму «СпецТехАвто» навести порядок в системе сбора и утилизации фильтрата на полигоне.