В связи с переустройством водопровода при строительстве новой дороги с 31 мая по 2 июня будет закрыт проезд на участке от дома №8-а по улице Гастелло до дома №18 по улице Куйбышева, сообщили в городской администрации. Ограничения введут с 08:00 31 мая до 08:00 2 июня. Водителей просят заранее планировать маршруты объезда и строго соблюдать