У главного корпуса ВлГУ состоялось торжественное открытие трудового семестра студенческих отрядов Владимирской области.Мероприятие организовало министерство молодежной политики региона.Этим летом сотни студентов выйдут на трудовые смены: вожатые, проводники, строители и специалисты сферы гостеприимства уже готовятся к работе.Замминистра труда и занятости Владимирской области Кирилл Лапшин вручил путевки и отметил, что участие в студотрядах соответствует задачам нацпроекта «Кадры» и дает крепкую основу для профессионального старта.