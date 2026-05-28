Приговор пока не вступил в силу.

Мировой судья участка №1 Собинки и Радужного вынес приговор 21‑летней местной жительнице, признанной виновной по ч.1 ст.160 УК РФ.В 2024 году она работала менеджером в пункте выдачи одного из крупных маркетплейсов и отвечала за приемку, хранение и выдачу заказов.По версии следствия, девушка оформляла часть товаров через собственный аккаунт и забирала их без оплаты и без отражения в учетной системе, а также присваивала заказы других клиентов, оставшиеся на складе.В общей сложности похищено более 40 наименований: обувь, одежда, беспроводные наушники, косметика, ювелирные изделия и другое.Недостача выявлена в ходе внутренней проверки: часть перемещений в учетной системе не была зафиксирована. Некоторые вещи были возвращены осужденной добровольно в ходе расследования.Попытка скрыться от суда привела к объявлению в розыск, задержанию полицией и временному помещению под стражу.Она полностью признала вину, частично возместила ущерб и приговорена к 130 часам обязательных работ.