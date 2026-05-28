Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые дорогостоящие направления для путешествий этим летом. Удивительно, но первую тройку мест заняли вовсе не курорты у Черного моря. На первом месте – Суздаль во Владимирской области , где ночь в среднем стоит 9361 р., на втором Архыз в Карачаево-Черкесии, а на третьем – Осташков в Тверской области