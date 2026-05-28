Минтранс контролирует ход работ.

Дорога Загорье—Мосино свяжет городской округ Владимир с Суздальским районом — маршрут пройдет от Юрьевца до съезда на дорогу Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский.Помимо основной проезжей части в проекте предусмотрен отдельный подъезд к селу Загорье.Работы стартовали в прошлом году: выполнены геодезическая разбивка трассы и расчистка площадей от лесных насаждений.Параллельно были перенесены коммунальные сети и установлены водопропускные трубы.Создано песчаное основание будущего дорожного полотна, сообщили в Минтранс Владимирской области.Специалисты ДСУ-3 завершили устройство нижнего слоя основания на участке длиной 560 метров.В ближайшее время планируется начать укладку нижнего слоя асфальтобетона.