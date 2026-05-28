В июне 2026 года местных жителей ждут плановые перерывы в трансляции цифровых каналов и радиостанций.

Профилактические работы на объектах связи анонсировал областной радиотелевизионный центр, объяснив это необходимостью сезонной настройки передатчиков.Специалисты уже опубликовали расписание отключений. Первым 1 июня с десяти утра до четырёх дня перестанет работать оборудование в Гороховце, обслуживающее весь район.Следующая приостановка произойдёт 4 июня в тот же временной промежуток в населённом пункте Тириброво — сигнала лишится Александровский округ. Далее, 22 июня, профилактика запланирована на станции в Кольчугино, охватывающей Кольчугинский округ.Завершатся работы самым длительным отключением 29 июня в Муроме: здесь аппаратуру выключат с 8:00 до 17:00, что отразится на телезрителях Мурома и Меленковского района.В радиотелецентре заверили, что такие меры продлевают срок службы техники. При корректировке графика граждан проинформируют отдельно, а сами технологические окна придутся на светлое время суток и продлятся преимущественно от шести до девяти часов.