В настоящий момент нарушитель принимает меры по освобождению самовольно занятого участка.

Прокуратура Меленковского района провела проверку по обращениям жителей и изучила соблюдение земельного законодательства.Выяснилось, что одно из местных предприятий владеет участком в городе Меленки.Надзорные мероприятия показали, что организация складирует опилки как на своем участке, так и на соседнем участке площадью более 850 кв. м без разрешительных документов.Ранее соседний участок был передан в аренду, но договор позднее расторгли.Прокурор внес представление руководству. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело по ст. 7.1 КоАП РФ, виновному назначен штраф.