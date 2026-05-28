Работы направлены на повышение безопасности транспортной инфраструктуры микрорайона.

По многочисленным обращениям жителей и по поручению главы города Сергея Волкова принято решение обустроить заездной карман на улице Институтский городок, рядом с магазином Пятерочка.Подрядчик готов приступить к работам и выполнить полноценный карман для общественного транспорта у первой остановки маршрута.Работы стартуют в эту субботу, чтобы минимально влиять на автомобильный поток в будние дни.Выбор выходного дня позволит провести первый этап быстрее и безопаснее, не создавая серьезных пробок по будням.На время ремонта остановку временно перенесут в более безопасное место. Профильные городские службы координируют эту операцию.