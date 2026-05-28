Мемориал стал новым местом памяти для ветеранов и горожан.

Для Владимира этот день, 28 мая, имеет особое значение: сегодня отмечается профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников пограничных войск и ветеранов, стоящих на страже государственных рубежей — День пограничника.На пересечении улиц Горького и Белоконской прошло торжественное открытие мемориала «Пограничникам всех поколений».Монумент, созданный скульптором Николаем Клименко, не сводится к простой художественной форме. Он воплощает стойкость духа, верность долгу и постоянную бдительность защитников границ. В нем выражена глубокая признательность тем, кто годами и поколениями стоял на страже Родины.Мемориал станет местом памяти и силы для владимирцев, чьи судьбы связаны с охраной рубежей. Здесь можно почтить тех, кто первым вступил в бой в июне 1941 года и не отдал врагу ни пяди родной земли.И на сегодняшний день наши земляки с честью продолжают эту традицию. Движимые любовью к Отечеству, с мужеством и преданностью они стоят на рубежах России и служат надежным щитом, охраняющим мир и покой граждан.Глава города Сергей Волков обратился к защитникам границы: «Поздравляю всех пограничников и ветеранов пограничной службы! Желаю крепкого здоровья, неугасающей бдительности и, конечно же, мира. Пусть на вашем посту всегда будет тишина — та самая, что означает: всё спокойно. Ведь это и есть высшая награда за доблестную службу».