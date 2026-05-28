По данному факту проводятся проверочные мероприятия.

Сегодня вечером в лифте надземного пешеходного перехода на участке федеральной трассы в черте города произошло чрезвычайное происшествие.Женщина с детской коляской провалилась в шахту лифта.Пострадавших незамедлительно эвакуировали.На месте работают спасатели, сотрудники скорой помощи и реанимационная бригада.Мать и ребенок в настоящее время доставляются в больницу для оказания необходимой помощи.Глава города Сергей Волков держит ситуацию на личном контроле.