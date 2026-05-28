Монумент установят в селе Черкутино.
29 мая в селе Черкутино Собинского округа откроют второй памятник русскому государственному деятелю и реформатору Михаилу Сперанскому.
Монумент установят на малой родине Сперанского, где чтят его вклад как законотворца.
После церемонии начнется вручение Всероссийской правовой премии имени Сперанского.
В этом году лауреатами стали руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский и начальник Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения.
Торжество привлечет представителей власти, правозащитников и жителей региона.