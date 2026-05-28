29 мая в селе Черкутино Собинского округа откроют второй памятник русскому государственному деятелю и реформатору Михаилу Сперанскому.Монумент установят на малой родине Сперанского, где чтят его вклад как законотворца.После церемонии начнется вручение Всероссийской правовой премии имени Сперанского.В этом году лауреатами стали руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский и начальник Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения.Торжество привлечет представителей власти, правозащитников и жителей региона.