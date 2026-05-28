Зарубежные туры подешевели на фоне укрепления рубля.

В апреле 2026 года потребительские цены во Владимирской области в целом выросли на 0,1% по сравнению с мартом, сообщают региональные источники.На рост цен частично повлиял выпуск новых коллекций и сезонный спрос в ритейле.Газеты и журналы подорожали из‑за удорожания бумаги, красок и полиграфических услуг.Зато зарубежные туры в Египет, страны Юго‑Восточной Азии и Китай стали дешевле на фоне укрепления рубля, отмечают эксперты.Поездки на Черное море и в Крым также подешевели из‑за сокращения спроса на эти направления.Благодаря активной работе местных теплиц цены на перец, огурцы и цветы снизились