Ковровская городская прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства на одном из местных предприятий.Установлено, что предприятие по обработке металлов не выплачивало зарплату 42 работникам за период с ноября 2025 года по февраль 2026 года на сумму свыше 11 млн рублей.При наличии реальной возможности погасить долги руководство направляло деньги на оплату транспортных и коммунальных услуг, сырья и другие хозяйственные.Прокуратура внесла представление руководителю. По его результатам часть задолженности погашена — работникам перечислено около 5 млн рублей.Материалы проверки переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше двух месяцев).