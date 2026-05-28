Женщина обратилась за помощью к спасателям после того, как провела взаперти 14 дней. Супруг закрыл её в квартире и скрылся, а ключа у неё не оказалось. В группе «Заметки спасателя» сообщили, что сигнал поступил днём 27 мая. Женщина пояснила, осталась взаперти дома. Прибывшие спасатели переговорили с пострадавшей через дверь, после чего вскрыли замок слесарным инструментом