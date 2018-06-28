32-летняя Тесс
Холлидей попала на обложку журнала о здоровье Self. При этом девушка снялась топлес.
32-летняя Тесс
Холлидей попала на обложку журнала о здоровье Self. При этом девушка снялась топлес.
Эту рыжеволосую американку с очень пышными формами называют самой крупной
моделью plus-size в мире. Девушка вовсе не стесняется своих экстраординарных размеров,
а напротив, гордится ими и с удовольствием демонстрирует в своем Instagram. Там у нее, к слову, более 1,5 миллиона подписчиков.
Обложку журнала
с собственной персоной Тесс Холлидей, позирующая на фото топлес и облаченная в колготки и летящую
ткань, тоже опубликовала в своем микроблоге. "Абсолютный сюрреализм – видеть полное тело на обложке журнала о
здоровье! Спасибо, Self, за то, что меняете мир вместе со мной!", -
написала девушка к своему фото.
В свою очередь редакция
издания, анонсируя выход номера с Холлидей, призвала своих читателей думать
дважды, прежде чем судить о здоровье человека по его внешнему виду. Отметим,
кроме того, что 155-килограммовая красотка – успешная модель, она еще писательница
и активистка бодипозитива.
Что
касается личной жизни, у Тесс с этим все в порядке. В 20 лет девушка родила
сына Райли. В 2012 году
модель познакомилась с Ником
Холлидей и в 2015 сменила свою фамилию на его (ее девичья фамилия – Манстер).