32-летняя Тесс Холлидей попала на обложку журнала о здоровье Self. При этом девушка снялась топлес.

32-летняя ТессХоллидей попала на обложку журнала о здоровье Self. При этом девушка снялась топлес.Эту рыжеволосую американку с очень пышными формами называют самой крупноймоделью plus-size в мире. Девушка вовсе не стесняется своих экстраординарных размеров,а напротив, гордится ими и с удовольствием демонстрирует в своем Instagram. Там у нее, к слову, более 1,5 миллиона подписчиков.Обложку журналас собственной персоной Тесс Холлидей, позирующая на фото топлес и облаченная в колготки и летящуюткань, тоже опубликовала в своем микроблоге. "Абсолютный сюрреализм – видеть полное тело на обложке журнала оздоровье! Спасибо, Self, за то, что меняете мир вместе со мной!", -написала девушка к своему фото.В свою очередь редакцияиздания, анонсируя выход номера с Холлидей, призвала своих читателей думатьдважды, прежде чем судить о здоровье человека по его внешнему виду. Отметим,кроме того, что 155-килограммовая красотка – успешная модель, она еще писательницаи активистка бодипозитива.Чтокасается личной жизни, у Тесс с этим все в порядке. В 20 лет девушка родиласына Райли. В 2012 годумодель познакомилась с НикомХоллидей и в 2015 сменила свою фамилию на его (ее девичья фамилия – Манстер).