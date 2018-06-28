В самом западном городе чемпионата мира – Калининграде, проходит матч заключительного тура группы G между сборными Англии и Бельгии. После первого тайма команды не смогли порадовать болельщиков результативными действиями.

В самом западном городе чемпионата мира – Калининграде, проходит матч заключительного тура группы "G" между сборными Англии и Бельгии. После первого тайма команды не смогли порадовать болельщиков результативными действиями.Главные тренеры обеих команд провели ряд замен по сравнению с предыдущими играми группового раунда. Так, в составе англичан на поле не вышел лучший бомбардир турнира Харри Кейн, а у бельгийцев на скамейке запасных остались Эден Азар и Ромелу Лукаку.Матч начался с "разведки" со стороны обоих соперников. Основная борьба протекала в середине поля. Бельгийцы первыми организовали первый опасный момент, когда суматоха в английской штрафной площади привела к тычку мяча Мишей Батшуайи по уже пустым воротам, однако защитник "трех львов" в последний момент все-таки вынес снаряд с ленточки ворот.Английские футболисты по ходу первого тайма заметно чаще владели мячом, однако несмотря на это они не смогли конвертировать свое территориальное преимущество в острые моменты. Все атаки сборной Англии, как правило, захлебывались на подступах к штрафной площади бельгийской команды.На перерыв команды ушли при ничейных 0:0 на табло.