Норвежские ученые из Открытого и Шеффилдского
университетов в Великобритании предсказали наступление климатической катастрофы в российской части Арктики. Их исследования
показали наличие резких климатических изменений в северной части Баренцева
моря.
Норвежские ученые из Открытого и Шеффилдского
университетов в Великобритании предсказали наступление климатической катастрофы в российской части Арктики. Их исследования
показали наличие резких климатических изменений в северной части Баренцева
моря.
Специалисты полагают, что климат в этой полярной области нашей
планеты станет намного теплее. Он будет походить на тот, что присущ
атлантической климатической системе.
Главная причина – низкий уровень пресной воды, которая поступает в
Баренцево море из тающих льдов, передает телеканал . Такой сценарий поистине
страшен, поскольку от ледяного покрова зависит экосистема северной части моря.
Если при нормальных
условиях лед при таянии питает море пресной водой, то отступающие на север
холодные воды лишают море этой возможности. А оттесняет их напор теплых
атлантических потоков, сообщает сайт .
По словам ученых, потепление в
данном регионе необратимо. Вместе с тем, ограничение роста температуры все-таки
возможно, но тогда вероятны другие непредсказуемые климатические изменения.
Как писали Dni.Ru, специалисты Российского федерального ядерного центра – ВНИИ
экспериментальной физики ведут разработку цифровой модели безэкипажного судна для
работы в арктических широтах. Создание такого корабля позволит увеличить
эффективность морских перевозок на севере.