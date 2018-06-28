Центробанк обяжет банки и операторов услуг платежной инфраструктуры с 1 июля сообщать в Банк России обо всех хакерских атаках.

Центробанк обяжет банки и операторов услуг платежной инфраструктуры с 1 июля сообщать в Банк России обо всех хакерских атаках."Банки и операторы услуг платежной инфраструктуры с 1 июля 2018 года обязаны сообщать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России о хакерских атаках и их технических параметрах. Раньше они делали это на добровольной основе",- сообщил регулятор.Полученную информацию регулятор будет использовать для выработки рекомендаций банкам по противодействию киберпреступности:"К таким киберугрозам относятся события, связанные с несанкционированными переводами денежных средств и нарушением бесперебойности оказания платежных слуг, в том числе несанкционированный доступ к устройству, эксплуатация уязвимости, вредоносный код, DDoS-атака, подбор паролей, фишинг и т.д", - сообщает пресс-служба ЦБ.В Банке России отметили, что действующий на протяжении нескольких лет обмен информацией по вопросу противодействия кибергрозам между финансовыми организациями и правоохранительными органами оказался востребованным.Также в ЦБ напомнили, что кредитные организации для перевода денежных средств должны использовать только сертифицированное ПО и проводить его периодическое тестирование. Оценивать соответствие уровня защиты будут организации с лицензией Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).Обязательной станет оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации при переводах денежных средств сторонними организациями.