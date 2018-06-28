В самом западном городе чемпионата мира – Калининграде, проходит матч заключительного тура группы G между сборными Англии и Бельгии. Матч завершился минимальной победой Бельгии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Аднан Янузай.

В самом западном городе чемпионата мира – Калининграде, проходит матч заключительного тура группы "G" между сборными Англии и Бельгии. Матч завершился минимальной победой Бельгии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Аднан Янузай.Главные тренеры обеих команд провели ряд замен по сравнению с предыдущими играми группового раунда. Так, в составе англичан на поле не вышел лучший бомбардир турнира Харри Кейн, а у бельгийцев на скамейке запасных остались Эден Азар, Аксель Витсель и Ромелу Лукаку.Матч начался с "разведки" со стороны обоих соперников. Основная борьба протекала в середине поля. Бельгийцы первыми организовали первый опасный момент, когда суматоха в английской штрафной площади привела к тычку мяча Мишей Батшуайи по уже пустым воротам, однако защитник "трех львов" в последний момент все-таки вынес снаряд с ленточки ворот.Английские футболисты по ходу первого тайма заметно чаще владели мячом, однако несмотря на это они не смогли конвертировать свое территориальное преимущество в острые моменты. Все атаки сборной Англии, как правило, захлебывались на подступах к штрафной площади бельгийской команды.На перерыв команды ушли при ничейных 0:0 на табло.Тем не менее, второй начался более резво. Первыми на 48-й минуте поединка имели шанс открыть англичане, но не смогли реализовать свой шанс, за что и поплатились уже спустя три минуты. Бельгийцы в результате быстрой перепасовки в непосредственной близости штрафной Англии снабдили мячом Аднана Янузая, который на ложном замахе освободился от защитника и ударом в девятку ворот Пикфорда забил первый гол матча.Подопечные Гарета Саутгейта смогли ответить острым выпадом на 65-й минуте, когда Маркус Рэшфорд после проникающего паса из глубины выходил один на один с голкипером Бельгии Тибо Куртуа, и бил, казалось, наверняка, но удар пришелся мимо ворот.В оставшееся время матча соперники продолжили обмениваться моментами, однако отметиться забитыми голами ни одной команде не удалось – 1:0, бельгийцы одерживают победу и с девятью очками становятся победителями группы "G", Англия — вторая.Таким образом, Бельгия в 1/8 сыграет с Японией, а Англия – с Колумбией.