О задержании обвиняемого в убийствах, более тридцати лет скрывавшегося от правосудия, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Без срока давностиОбвиняемый в трёх убийствах 32 года скрывался от правосудия. Он сменил имя и паспортные данные, работал вахтовым методом, постоянно переезжал из одного города в другой, не желая разделить участь своих троих братьев-подельников. За три десятилетия изменилась страна, милиция стала полицией, а в уголовном розыске сменилось не одно поколение сотрудников. Но их профессионализм и верность долгу не подверглись коррозии. В итоге злоумышленник найден, задержан и вскоре понесёт заслуженное наказание.Это было простое дежурство…Поздней ночью столичные госавтоинспекторы остановили подозрительный «форд». Мужчины, вышедшие из него, вели себя странно, а хозяйка машины выглядела измученной и напуганной. Как выяснилось позже, старший лейтенант полиции Павел Савченко и лейтенант полиции Алексей Петрунин столкнулись с группой, за которой тянулся кровавый след, и их спутнице была уготована незавидная судьба. И только решительные действия стражей порядка нарушили преступные планы злоумышленников.Кто устраивает балаган?Создавать праздник на сцене и в зрительном зале - это огромный труд, в том числе физический. Вот почему участники группы «Балаган Лимитед» уже 15 лет занимаются йогой, делают дыхательные упражнения. И это очень выручает артистов. В одной из поездок им пришлось давать по три концерта в день по два часа каждый. Так что пели и отплясывали по шесть часов кряду!Музыканты побывали в гостях у редакции.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 24, а также на интернет-странице издания.