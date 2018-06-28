Финалистка реалити-шоу Виктория Короткова после завершения проекта стала очень популярна. Тетерь она пытается монетизировать свою славу.

Финалистка реалити-шоу Виктория Короткова после завершенияпроекта стала очень популярна. Тетерь она пытается монетизировать свою славу."Холостяк" для Вики закончился неудачей – Егор Крид отдалобручальное кольцо другой девушке. Однако красотка не пала духом и началаактивно заниматься карьерой."До проекта я действительно не работала, но сейчас у менясемь дней в неделю есть какая-то работа. Я даже не помню, когда последний развысыпалась, но мне это нравится", – рассказала Короткова. Девушка добавила, чтополучает хороший доход через соцсети, однако делать из аккаунта рекламную площадку несобирается.Виктория призналась, что до 22 лет не знала, что такоеработа, она много путешествовала и занималась собой. Теперь у нее новая жизнь. Сейчас все усилия барышня направила на саморазвитие: она хочет поступить в Британскую школу дизайна "настилистику".По словам экс-участницы телепроекта, у нее "все хорошо", иона "счастлива". Однако ей хочется чуть-чуть отдохнуть от публичности. "После того,как ты на протяжении долгого времени находишься под камерами, тебя видят, какты плачешь, ты делишься своими чувствами, хочется после всей этой волны твоеличное, то есть семью и отношения, оставить себе и не выставлять напоказ", —сказала Короткова.Виктория отметила, что никогда не прибегала к услугампластических хирургов, однако относится к ним положительно. "Мне постоянноговорят по поводу груди и носа, хотя я думаю, что это странно, потому что уменя маленькая грудь и большой нос. Я думаю, что, если я что-то себе сделаю именя спросят об этом, я никогда не буду этого скрывать, потому что это глупо,когда есть фотографии до/после, а ты говоришь, что это все матушка-природа такпостаралась", -сообщила финалистка.Короткова не скрывает, что раньше постоянно ходила к косметологу и даже впала в зависимость от процедур. "Когда я была на проекте, я также не скрывала, что я в какой-томомент увлеклась. Когда я вернулась, я все это себе убрала и больше ничего неподкалываю", – цитирует красоткупортал Super.