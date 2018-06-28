Групповой этап чемпионата мира по футболу установил рекорд по количеству забитых автоголов на одном мундиале. Так в свои ворота мяч отправили уже 8 игроков. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 1998 году во Франции , однако тогда количество голов в ворота собственной команды не превысило 6.

Групповой этап чемпионата мира по футболу установил рекорд по количеству забитых автоголов на одном мундиале. Так в свои ворота мяч отправили уже 8 игроков. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 1998 году во Франции , однако тогда количество голов в ворота собственной команды не превысило 6.В рамках нынешнего чемпионата мира по футболу рекордный 7-ой гол забил защитник сборной Мексики Эдсон Альварес в матче против сборной Швеции.Авторство 8-го гола принадлежит голкиперу швейцарской команды Яну Зоммеру. После пенальти от команды Коста-Рики мяч отскочил от головы вратаря прямо в ворота.Кроме того, в игре между мексиканцами и шведами был достигнут еще один рекорд в истории мундиалей. Защитник сборной Мексики Хесус Гальярдо получил самую "раннюю" желтую карточку уже на 15-й секунде матча.