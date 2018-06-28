Готовимся отметить день молодежи. 1 июля во Владимире пройдет грандиозный праздник. В этом году он переехал с городского пляжа в центр города. Подробно о программе и сюрпризах, которые готовят организаторы, нам расскажет заместитель начальника управления по делам молодежи Александр Малик. Сегодня он гость студии 6 канала.

Готовимся отметить день молодежи. 1 июля во Владимире пройдет грандиозный праздник. В этом году он переехал с городского пляжа в центр города. Подробно о программе и сюрпризах, которые готовят организаторы, нам расскажет заместитель начальника управления по делам молодежи Александр Малик. Сегодня он гость студии 6 канала.