Британская королева Елизавета II заболела и отменила свой визит в Собор Святого Павла. При этом, несмотря на плохое самочувствие, она отправится на другие мероприятия.

Британская королева Елизавета II заболела и отменила свой визит в Собор Святого Павла. При этом, несмотря на плохое самочувствие, она отправится на другие мероприятия.Представители Букингемского дворцасообщили, что королеве не здоровится, поэтому она решила не принимать участие в празднике, посвященном 200-летию со дня основания рыцарского ордена Святых Михаила и Георгия. Сообщается, что Елизавету II на праздничном служении представит ее двоюродный брат, герцог Кентский.Медики, обслуживающие королевскую семью, рассказали, что королева все-таки надеется посетить Виндзорский замок вечером, чтобы, как провести там запланированный отдых. Более того, британский монарх примет участие в ближайших мероприятиях, которые состоятся в Шотландии.Ранее Елизавета II успешно перенесла операцию по удалению катаракты в частной лондонской больнице. При этом британских монарх не отменила своего участия ни в одном из запланированных мероприятий, передает Reuters.Также стало известно, что новорожденную правнучку королевы назвали Леной. Второе имя она получила в честь свой влиятельной родственницы – Элизабет.Напомним, что в феврале 2017 года Елизавета отметила 65-летие своего пребывания на троне. Она стала первым в истории британским монархом, кому довелось отпраздновать эту дату, именуемую "сапфировым" юбилеем.