Последние матчи группового турнира ЧМ-2018 пройдут 28 июня в Волгограде, Самаре, Саранске и Калининграде. На футбольных полях решится, кто выйдет в плей-офф из состава квартетов G и H. Обзор предстоящих игр – в материале Dni.Ru.

Последние матчи группового турнира ЧМ-2018 пройдут 28 июня вВолгограде, Самаре, Саранске и Калининграде. На футбольных полях решится, ктовыйдет в плей-офф из состава квартетов G и H. Обзор предстоящих игр – в материале Dni.Ru.ЯПОНИЯ-ПОЛЬША, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 17:00Футболисты Страны восходящего солнца встретятся с поляками вВолгограде, на одноименном стадионе. В этой паре представителей группы H шансы попасть в 1/8 финаласохранила только Япония. Сборной Польши остается бороться только за престиж -уезжать с мундиаля без единого очка для одной из сильнейших команд Европыкак-то несолидно. Хотя после вылета немцев с ЧМ-2018 болельщиков уже ничем неудивишь.СЕНЕГАЛ-КОЛУМБИЯ, "МАТЧ!", 17:00А вот второй паре из группы H есть за что бороться. Горячие сенегальскиепарни выйдут против не менее пылких колумбийцев в Самаре, на стадионе "КосмосАрена". У сборной Сенегала 4 очка, это весомая заявка на выход в плей-офф.У колумбийцев пока "троечка" – но победа над африканцами и имоткрывает дорогу в 1/8 финала. Можно было предположить, что команды станутосторожничать и уделять основное внимание обороне. Однако едва ли такойсценарий по душе столь темпераментнымпарням. Будет жарко.ПАНАМА-ТУНИС, "МАТЧ!", 21:00А вот от этой встречи команд из группы G многого ожидать не приходится. Хотячемпионат не устает радовать сюрпризами – вдруг и здесь разыграется очереднаяфутбольная драма? Правда, ни у Панамы, ни у Туниса шансов на выход в плей-оффнет никаких – как, впрочем, и набранных очков. Сборные выйдут на поле стадиона"Мордовия Арена" в Саранске, сообщает "Чемпионат". Вполне возможно, что очки престижастанут для них желанной целью – и болельщики увидят интересную игру.АНГЛИЯ-БЕЛЬГИЯ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 21:00Фаворитам мундиаля – сборным Англии и Бельгии – надопоказать красивую игру хотя бы ради поддержания имиджа "футбольныхмонстров". При том, что сражаться им особо не за что: обе сборныеобеспечили себе место в плей-офф. Но за первое место в группе G тоже стоит побороться. Игры этихкоманд, впрочем, никогда скучными не бывают – так что грандиозное зрелищеболельщикам обеспечено.