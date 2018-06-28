Последние матчи группового турнира ЧМ-2018 пройдут 28 июня в
Волгограде, Самаре, Саранске и Калининграде. На футбольных полях решится, кто
выйдет в плей-офф из состава квартетов G и H. Обзор предстоящих игр – в материале Dni.Ru.
Последние матчи группового турнира ЧМ-2018 пройдут 28 июня в
Волгограде, Самаре, Саранске и Калининграде. На футбольных полях решится, кто
выйдет в плей-офф из состава квартетов G и H. Обзор предстоящих игр – в материале Dni.Ru.
ЯПОНИЯ-ПОЛЬША, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 17:00
Футболисты Страны восходящего солнца встретятся с поляками в
Волгограде, на одноименном стадионе. В этой паре представителей группы H шансы попасть в 1/8 финала
сохранила только Япония. Сборной Польши остается бороться только за престиж -
уезжать с мундиаля без единого очка для одной из сильнейших команд Европы
как-то несолидно. Хотя после вылета немцев с ЧМ-2018 болельщиков уже ничем не
удивишь.
СЕНЕГАЛ-КОЛУМБИЯ, "МАТЧ!", 17:00
А вот второй паре из группы H есть за что бороться. Горячие сенегальские
парни выйдут против не менее пылких колумбийцев в Самаре, на стадионе "Космос
Арена". У сборной Сенегала 4 очка, это весомая заявка на выход в плей-офф.
У колумбийцев пока "троечка" – но победа над африканцами и им
открывает дорогу в 1/8 финала. Можно было предположить, что команды станут
осторожничать и уделять основное внимание обороне. Однако едва ли такой
сценарий по душе столь темпераментным
парням. Будет жарко.
ПАНАМА-ТУНИС, "МАТЧ!", 21:00
А вот от этой встречи команд из группы G многого ожидать не приходится. Хотя
чемпионат не устает радовать сюрпризами – вдруг и здесь разыграется очередная
футбольная драма? Правда, ни у Панамы, ни у Туниса шансов на выход в плей-офф
нет никаких – как, впрочем, и набранных очков. Сборные выйдут на поле стадиона
"Мордовия Арена" в Саранске, сообщает "Чемпионат". Вполне возможно, что очки престижа
станут для них желанной целью – и болельщики увидят интересную игру.
АНГЛИЯ-БЕЛЬГИЯ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 21:00
Фаворитам мундиаля – сборным Англии и Бельгии – надо
показать красивую игру хотя бы ради поддержания имиджа "футбольных
монстров". При том, что сражаться им особо не за что: обе сборные
обеспечили себе место в плей-офф. Но за первое место в группе G тоже стоит побороться. Игры этих
команд, впрочем, никогда скучными не бывают – так что грандиозное зрелище
болельщикам обеспечено.