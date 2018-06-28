В пятницу состоится годовое собрание акционеров Газпрома. Мы решили побеседовать о перспективах холдинга и газовом рынке в целом с экспертом нефтегазовой отрасли, партнером компании Rusenergy Михаилом Крутихиным.

В пятницу состоится годовое собрание акционеров Газпрома. Мы решили побеседовать о перспективах холдинга и газовом рынке в целом с экспертом нефтегазовой отрасли, партнером компании Rusenergy Михаилом Крутихиным.– Одним из наиболее важных вопросов по теме "Газпрома": каковосейчас положение на внутреннем рынке России, какова динамика цен на газ дляпотребителей, как для промышленности, так и для населения? В целом политика"Газпрома" на внутреннем рынке отвечает интересам российских потребителей?– В первую очередь, следует напомнить, что ценыдля "Газпрома" у нас регулируются государством, в отличие от цен независимыхпоставщиков газа. И последним приходится соревноваться с "Газпромом"."Газпром", с одной стороны, жалуется, что тарифы слишком низкие, говорит, чтоему хотелось бы их поднять (кстати, "Газпром" жалуется и на низкие тарифы напрокачку газа).Но одновременно "Газпром" не так давно требовал, чтобы емуразрешили давать скидки российским потребителям – не менее 15%. Такое разрешениеавтоматически дало бы "Газпрому" преимущество перед конкурентами на внутреннемрынке. Потому что "Газпром", в отличие от других поставщиков, можеткомпенсировать снижение внутренних тарифов за счет экспортных доходов("Газпром" обладает монополией на экспортгаза), а также за счет того, что тарифы на прокачку газа у "Газпрома"непрозрачные. То есть "Газпром" автоматически вытеснит с рынка всехконкурентов.Никакого реального рынка газа в России не может возникнуть,когда на этом рынке есть один игрок, имеющий явные преимущества: право наэкспорт и возможность манипулировать тарифами на транспортировку.– Но для потребителя же будет выгодно, если "Газпром" снизитцены?– Но тогда в итоге останется только одинпоставщик. Сейчас он снизит цены, вытеснит всех остальных, а что потоммонополист будет делать? Монополия – это всегда плохо.– Говоря о проблемах потребителя, нельзя не упомянутьгазификацию. Что сейчас происходит в этой сфере? "Газпром" ведь обещалполностью газифицировать Россию еще к 2015 году, а сейчас газификация в Россиисоставляет лишь 65 %.– Проблема в том, что газифицировать многиероссийские регионы не имеет никакого коммерческого смысла. Это – населенныепункты, которые разбросаны на большом расстоянии, и потребление там оченьневелико. "Газпром" это прекрасно понимает, он сосредотачивается на экспортесвоего газа за рубеж и на крупных потребителях на внутреннем рынке и особоактивно газификацией не занимается. При этом, проверить, куда компаниярасходует деньги, заложенные на газификацию, совершенно невозможно, потому чтогазификация вперед практически не идет.Выходом из создавшегося положения могла бы стать программавиртуальных газопроводов, которую "Газпром" когда-то обсуждал. На крупномгазопроводе строится предприятие по сжижению газа, а затем в отдаленныенаселенные пункты сжиженный природный газ доставляется газовозами –автомобильными цистернами, как делается в Японии и Китае, или по железнойдороге. В конечных пунктах достаточно поставить довольно примитивные установкипо регазификации и снабжать потребителя. Но программа эта захлебнулась, таккак, говоря цинично, никаких перспектив по увеличению смет она непредусматривала.– Вы упомянули ориентацию на внешние рынки, "Газпром" говорито росте экспортных поставок, доходы растут, но почему за последние годы такрезко упала его капитализация? Это объясняется только ослаблением рубля, илиесть другие причины?– На протяжении последнего года (и я думаю, этобудет продолжаться еще года два, как минимум) у "Газпрома" наблюдаются пиковыерасходы по очень затратным проектам. Это газопроводы "Сила Сибири", Северныйпоток-2" вместе с подводящими к Балтике газопроводами и "Турецкий поток" (опятьже, вместе с подводящими трубами). Вот на это и тратятся гигантские средствабезо всякой надежды их когда-либо компенсировать.Таким образом, все, что "Газпром" зарабатывает, он тратит наэти некоммерческие проекты. О какой капитализации при таком сценарии может идтиречь? В Европе потребление газа снижается, а импорт растет достаточномедленными темпами. С Китаем ситуация следующая – на обещанные 38 млрдкубометров в год (именно такова мощность"Силы Сибири") "Газпром" по чисто техническимпричинам будет в состоянии выйти только после 2028 года.Поэтому Китай как рынок трубопроводного газа из Россииабсолютно бесперспективен. Дело в том, что у Китая есть стратегия –импортировать преимущественно тот газ,который ему уже по факту принадлежит. У КНР по всему миру очень много проектовпо добыче газа и по его сжижению, начиная от Аляски, и заканчивая Южной Америкой, Африкой, Азией,Средним Востоком. Так что оттуда китайцы завозят свой собственный СПГ. Они и вРоссии принимают участие в проекте "Новатэка" "Ямал СПГ".– Что касается "Силы Сибири", почему вообще был выбран именноэтот маршрут? Газопровод "Алтай" разве не был бы менее затратным и болеерентабельным? "Газпром" ведь собирался строить и "Алтай", так почему не с негоначали?– Китайцам уже больше 15 лет предлагают тримаршрута: с Сахалина, алтайский и "Силу Сибири". "Алтай" – самый желанныймаршрут для "Газпрома", так как его начало располагается в районе традиционнойдобычи газа, на севере Тюменской области, и оттуда можно наладить переключениепотоков газа, как в Европу, так и в Китай.Китайцы еще в прошлом году сказали, что если они исогласятся на "Алтай", то лишь на условиях интегрированного проекта. То есть – китайские компании, во-первых,должны получить доли в разведке и добыче газа на российской территории;во-вторых, участвовать в строительстве магистральных газопроводов вРоссии, и в-третьих, поставляться вКитай должен тот самый собственный китайский газ, который они будут добывать вРФ.Китай и на "Силу Сибири" удалось уговорить с большим трудом.Для Китая этот проект абсолютно ничего не меняет в балансе: КНР может обойтисьбез российского трубопроводного газа. Еще два года назад представителикитайской газовой отрасли говорили мне, что "Сила Сибири" для них – запаснойпроект. Если военно-политическая обстановка в Тихом океане станет настольконапряженной, что помешает поставкам СПГ танкерами, то лишь тогда КНР будетзакупать газ через трубу у России.– Вообще все эти крупные газопроводные проекты – насколько они затратные? Тот же "Северныйпоток-2" идет параллельно" Северному потоку-1", но затраты на второй проектзначительно выше. Конечно, поднялись цены на работы и материалы, сыграл своюроль валютный курс, в этом все дело?– Если сравнивать проекты "Газпрома" с аналогичнымипроектами в других странах, которые реализуются в тех же условиях – там онипочему-то обходятся в два-три раза дешевле. То есть сметы у традиционныхподрядчиков "Газпрома" завышены.Строятся новые газопроводы, которые абсолютно никому ненужны. Проложен, например, газопровод "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" – содного конца газа нет, с другого конца – рынка нет. Построили две ниткигигантского газопровода в европейской части России до Черного моря, для проекта"Южный поток", выяснилось, что эти трубы не нужны. Заключен новый контракт наих извлечение – 506 км труб – причем договор заключен с той же компанией,которая их укладывала. В итоге подрядчики зарабатывают дополнительные миллиардыдолларов.Что касается "Северного потока-2", надо было довести доБалтики трубы. Можно было обойтись дешевым вариантом, проложить от того жеБованенковского месторождения небольшую трубу до Ямбурга и уже оттудаиспользовать старую систему, которая в прекрасном состоянии. Но решилипроложить новую трубу, от Бованенково до Балтики, и вот она, по нашим оценкам,обошлась уже в $44 млрд.– Учитывая такие гигантские затраты, можно оценить, когда этигазопроводы окупятся?– Они не окупятся никогда. Мы видим, чтопрактически пустой стоит упомянутая уже труба от Сахалина до Владивостока. Еслиговорить о "Силе Сибири", то еще в 2015 году министерство энергетики заявляло,что это не коммерческий проект, и он никогда не окупится. В обоснованииинвестиций по "Силе Сибири", подготовленном еще в 2012 году, написано, чтопроект не окупится в течение 30 лет с начала его осуществления.Окупить "Северный поток-2" и "Турецкий поток" тоже никак неполучится. Какой ценой газа можно окупить затраты в $17 млрд по "Южномупотоку" (фактически, это затраты на"Турецкий поток") и $44 млрд на Северный поток-2?Эти расходы просто будут списаны. Они будут переведены вкатегорию sunk costs ("утопленные издержки"). А реально учитываться будуттолько операционные расходы.– Вернемся к производству. Каково сейчас положение "Газпрома"на мировом рынке, в частности, доля вмировой добыче и роль компании на глобальном рынке?– С начала года добыча "Газпрома" несколькоувеличилась, следуя за некоторым ростом спроса в Европе. Но, говоря о добыче,надо учитывать, что ее потенциал у "Газпрома", потенциал месторождений, которыене просто разведаны, но уже разбурены и подготовлены к эксплуатации, онсопоставим с объемами реализации на внутреннем и внешних рынках – около 200млрд кубометров в год. Компания могла бы увеличить экспорт вдвое, но рынковнет.Поэтому говорить о повышении добычи "Газпрома" смысла неимеет, как не имеет смысла самому "Газпрому" что-то новое разведывать.– А зачем тогда "Газпром" пытается получить новые лицензии?– Это логика "собаки на сене".– То есть новых рынковнет. А если говорить не о трубопроводном, а о сжиженном природном газе?– "Газпром" этот сектор не развивает. У компаниибыло не менее семи крупных проектов по производству СПГ. Это и Владивостокскийзавод, и месторождение Харасавэй на Ямале, балтийские предприятия, Штокман идругие. Но сейчас фактически остался только консорциум "Сахалин-2", гдевозможно пустить третью технологическую линию производства сжиженного газа.Например, "Новатэк" на Ямале показал, что способен создатьСПГ-предприятие. "Газпром" же с одной стороны считает, что традиционного газа итрадиционных рынков достаточно, а с другой– не хватает опытных кадров, технологий.– Учитывая все вышесказанное, какова сейчас конкурентнаяпозиция "Газпрома" на внешних и на внутреннем рынках?– "Газпром" сохраняет свои позиции в Европе. Ранеекомпания обещала к 2040 году сохранить долю европейского рынка на уровне30-33%. Обусловлено это, в первую очередь, тем, что товар "Газпрома" будет помногим причинам значительно дешевле, чем у его конкурентов.– А почему цены "Газпрома" будут ниже, чем у другихпроизводителей?– У российского холдинга есть конкурентныепреимущества. Во-первых, как я уже говорил, это переизбыток потенциала подобыче. Второе: у "Газпрома" есть инфраструктура для доставки газа, котораяпрекрасно работает даже без новых "Потоков". Кроме того, у "Газпрома" есть опытработы с европейцами и множество долгосрочных контрактов (некоторые идут до2035-2038 года). Также играет свою роль перспектива дальнейшего удешевлениярубля – это сократит издержки "Газпрома" внутри России. Еще одно преимущество –это государственная поддержка. Если "Газпрому" будет трудно, ему предоставят,например, налоговые послабления. И, наконец, у "Газпрома" есть надежное лоббиво многих европейских странах.Что касается внутреннего рынка, то еще в 2008 году, когдаготовили Генеральную схему развития газовой отрасли России до 2035 года, тамбыло сказано, что постепенно будет увеличиваться доля на внутреннем рынкенезависимых от "Газпрома" поставщиков газа, до 60%. Сейчас независимыепроизводители уже занимают около 50%российского рынка.– А для потребителей это хорошо или плохо?– Независимые от "Газпрома" поставщики стараютсяделать фокус, в основном, на крупных промышленных потребителях. В принципе,это, конечно, хорошо, так как растет конкуренция, потребителю предоставляетсяправо выбора, идет борьба за потребителя. Но сами поставщики не в очень хорошемположении, потому что они платят налог на добычу полезных ископаемых по другимставкам, нежели "Газпром".– Говоря о реорганизации бизнеса "Газпрома" и лишении егоэкспортной монополии: не повредит ли это России в целом, если российский газбудет конкурировать с российским же газом на внешних рынках?– Такая конкуренция уже есть. "Газпром" на один итот же рынок в Европе поставляет газ по двум разным схемам: по долгосрочнымконтрактам, цена которых привязана ккорзине нефтепродуктов, и на свободный спотовый рынок – где цена совершеннодругая (как правило, ниже). И вот "Газпром" сам с собой на одном и том же рынкеконкурирует. Но, кроме того, уже идут поставки сжиженного газа с проекта"Новатэка" "Ямал-СПГ".Что касается реорганизации, то если мы хотим получитьреальный рынок, "Газпром" нужно разделить. Чтобы какая-то компания спрозрачными тарифами играла роль оператора газотранспортной сети внутри страныи магистральных газопроводов, как "Транснефть" в нефтяной отрасли.Кроме того, "Газпром" вполне можно было бы поделить нанесколько конкурирующих организаций, занимающихся добычей. Какие-то компаниизанимались бы реализацией и тоже конкурировали бы между собой.А касательно экспортной монополии? Стоит ли "Газпром" ее лишать?– Обязательно. Как я уже говорил, без отказа отэкспортной монополии не будет внутреннего рынка, так как один игрок получитэкспортное преимущество.– Последний вопрос. Знаменитые доходы менеджмента "Газпрома",которые растут из года в год, чем они обусловлены и насколько обоснованы?– Я считаю, что это еще одно конкурентноепреимущество "Газпрома". В том смысле, что у компании есть гигантскаявозможность сокращения непроизводственных издержек. Если компания перестанетстроить небоскребы в Лахте, или урежет совершенно неоправданные зарплаты членовправления, это будет хорошим подспорьем для "Газпрома".