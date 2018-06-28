Благодаря Европротоколу водители транспортных средств получают возможность самостоятельно оформить документы о ДТП.

Дорожно-транспортные происшествия – не редкость на дорогах, но, к счастью, многие из них без пострадавших и несут лишь небольшой материальный ущерб владельцам автомобилей. Для таких случаев и предусмотрен упрощенный порядок оформления ДТП без участия сотрудников Госавтоинспекции.Благодаря Европротоколу водители транспортных средств получают возможность самостоятельно оформить документы о дорожно-транспортном происшествии. Эта процедура позволяет значительно снизить заторы на проезжей части, вызванные фактами ДТП, сократить время оформления дорожно-транспортных происшествий.Порядок действий участников ДТП на месте происшествия конкретизирован в Правилах дорожного движения.Как же действовать или как понять, что именно это дорожно-транспортное происшествие можно оформить без участия сотрудников ДПС?Во-первых, в соответствии с п. 2.5 ПДД РФ, водитель обязан немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если в происшествии пострадавших людей нет, можно приступить к процедуре оформления ДТП без вызова ГИБДД.Во-вторых, для этого необходимо заполнить бланк извещения о ДТП, где необходимо указать место, время, траекторию движения и месторасположение транспортных средств, характер повреждений на транспортном чредстве, а на обороте кратко изложить обстоятельства ДТП.Необходимо напомнить, что в соответствии с правилами обязательного страхования, а именно на основании Федерального закона №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», оформление дорожно-транспортного происшествия возможно без участия уполномоченных на то сотрудников полиции при одновременном наличии следующих обстоятельств:- в результате ДТП вред причинен только имуществу и предполагаемый ущерб (в том числе возможные скрытые повреждения) не превышает 100 000 рублей;- ДТП произошло с участием двух транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована по ОСАГО, в том числе водители вписаны в полис ОСАГО.Отметим, что раньше одним из условий оформления Европротокола значилось отсутствие разногласий у участников ДТП по обстоятельствам аварии, то теперь обоюдное согласие по обстоятельствам ДТП не потребуется. Однако это возможно осуществить в том случае, если автомобиль оборудован системой на основе ГЛОНАСС, которая позволяет передавать некорректируемую информацию о ДТП в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Указанное изменение вступило в силу с 1 июня текущего года.Сотрудники ГИБДД напоминают, что в структуре официального сайта Госавтоинспекции размещен информационно-справочный ресурс «Правила оформления ДТП». Данный ресурс содержит в себе алгоритм действий водителей транспортных средств, которые попали в ДТП.