Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о возобновлении отношений между российскими и германскими законодателями. По его словам, первое заседание
межпарламентской комиссии двух стран может состояться уже осенью этого года.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о возобновлении отношений между российскими и германскими законодателями. По его словам, первое заседание
межпарламентской комиссии двух стран может состояться уже осенью этого года.
"Госдума и Бундестаг формируют большую межпарламентскую
комиссию", – сказал спикер. Ее сопредседателями станут первый зампред
нижней палаты Александр Жуков и вице-президент бундестага ФРГ Томас Опперманн.
Сейчас Москва и Берлин обсуждают возможные направления
работы комиссии. Среди актуальных вопросов – безопасность, развитие цифровой
экономики, гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества, а также
региональных и межпарламентских связей. Планируется, что первое заседание
парламентариев двух стран в рамках комиссии пройдет уже осенью этого года.
Инициативу о возобновлении отношений Госдумы и бундестага высказал
Вячеслав Володин. В ходе визита делегации германских парламентариев во главе с
Томасом Опперманном в Москву в начале июня стороны отметили, что долгое время
сотрудничество между законодателями двух стран было фактически заморожено.
Предложение создать межпарламентскую комиссию с целью повышения эффективности
взаимодействия Госдумы и бундестага было поддержано немецкими парламентариями.
По словам Вячеслава Володина, интенсивность контактов между
законодателями двух стран увеличивается. Председатель нижней палаты выразил
уверенность, что у двусторонних отношений есть хороший потенциал для развития.
Вице-президент бундестага согласился, что у Москвы и
Берлина, несмотря на санкции, огромный потенциал в развитии экономических
связей. "В частности, "Северный поток – 2" – это прекрасный, важный
экономический проект, и он не должен подвергаться угрозам из‑за санкций третьих
стран", – сказал
Опперманн. По его словам, он будет рад, если
между российскими
и германскими парламентариями установится постоянное сотрудничество.