Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о возобновлении отношений между российскими и германскими законодателями. По его словам, первое заседание межпарламентской комиссии двух стран может состояться уже осенью этого года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о возобновлении отношений между российскими и германскими законодателями. По его словам, первое заседаниемежпарламентской комиссии двух стран может состояться уже осенью этого года."Госдума и Бундестаг формируют большую межпарламентскуюкомиссию", – сказал спикер. Ее сопредседателями станут первый зампреднижней палаты Александр Жуков и вице-президент бундестага ФРГ Томас Опперманн.Сейчас Москва и Берлин обсуждают возможные направленияработы комиссии. Среди актуальных вопросов – безопасность, развитие цифровойэкономики, гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества, а такжерегиональных и межпарламентских связей. Планируется, что первое заседаниепарламентариев двух стран в рамках комиссии пройдет уже осенью этого года.Инициативу о возобновлении отношений Госдумы и бундестага высказалВячеслав Володин. В ходе визита делегации германских парламентариев во главе сТомасом Опперманном в Москву в начале июня стороны отметили, что долгое времясотрудничество между законодателями двух стран было фактически заморожено.Предложение создать межпарламентскую комиссию с целью повышения эффективностивзаимодействия Госдумы и бундестага было поддержано немецкими парламентариями.По словам Вячеслава Володина, интенсивность контактов междузаконодателями двух стран увеличивается. Председатель нижней палаты выразилуверенность, что у двусторонних отношений есть хороший потенциал для развития.Вице-президент бундестага согласился, что у Москвы иБерлина, несмотря на санкции, огромный потенциал в развитии экономическихсвязей. "В частности, "Северный поток – 2" – это прекрасный, важныйэкономический проект, и он не должен подвергаться угрозам из‑за санкций третьихстран", – сказалОпперманн. По его словам, он будет рад, еслимежду российскимии германскими парламентариями установится постоянное сотрудничество.