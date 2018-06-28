Очень тесная дружба народов, возникшая
на почве любви к футболу между российскими девушками и гостями мундиаля из
других стран, взбудоражила общественность. Горячая полемика из Госдумы
перебралась на страницы СМИ.
Очень тесная "дружба народов", возникшая
на почве любви к футболу между российскими девушками и гостями мундиаля из
других стран, взбудоражила общественность. Горячая полемика из Госдумы
перебралась на страницы СМИ.
Россияне разделились на два лагеря. Одни считают, что русские девушки могут
спать в любым, другие уверены, что своим непристойным поведением они позорят
себя и страну.
Высказался о стереотипах в российском обществе главный редактор Sports.ru
Юрий Дудь. Он обратил внимание, что пользователи Сети в своих суждениях
противоречивы. Они "жестко обожают" темнокожих звезд спорта, но это не мешает
им испытывать "жесткую брезгливость" к соотечественницам, которые встречаются с
иностранцами.
По словам видеоблогера, русские девушки могут
заниматься сексом абсолютно с любым человеком, который им понравится. Журналист пояснил, что россиянкам иностранцы кажутся
более привлекательными, так как они держат себя в хорошей физической форме даже
в зрелости. Кроме того, "от них вкусно пахнет" и они знают другие цвета в одежде, кроме черного.
Объясняется
происходящее и тем, что в Европе красивых женщин меньше, чем у нас, и за них
идет жесткая конкуренция. "Кроме того,
у иностранцев может быть материальное положение лучше, чем у мужчин из России",
– заявил Дудь. При этом он подчеркнул важность средств для предохранения.
"Сноб" опубликовал колонку о
том, что ЧМ-2018 спровоцировал сексуальную революцию в России. По словам автора
статьи Арины Холиной, "русским теперь никто не дает". По ее мнению, проблема не
в том, что у русских мужчин вялый темперамент или сниженная потенция. Дело в
ментальности.
"Сноб" пишет, что наши парни то
наглые и патриархальные, то печальные и заторможенные. "Хорошая новость в том,
что русским девушкам явно очень нравится секс. Просто не с высокомерными
занудами, которые по большей части мастурбируют на собственную крутость", – считает
Холина. Она отметила, что теперь россиянам теперь надо постараться, чтобы их снова
захотели.
В свою очередь "Московский
комсомолец" придерживается резко критичного мнения о поведении россиянок.
Журналист Платон Беседин написал колонку
под названием: "Поколение шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну".
Более того, он называет "впавших в сексуальную горячку" россиянок "паршивыми
овцами", которые позорят все стадо.
По словам Беседина, происходящее —
результат тотального преклонения перед Западом. "Мы воспитали поколение шлюх,
готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи", – говорит он.
Автор статьи отмечает, что у россиянок вычеркнуты из сознания понятия стыда,
морали и нравственности.
Тем
временем специалисты метапоиска momondo.ru
выяснили, кто из болельщиков на мировом первенстве по футболу больше всего
готов к роману заграницей. Оказалось, что больше всего любят флиртовать поляки.
Второе место в рейтинге заняли бразильцы, а третье – аргентинцы. Самыми "холодными"
эксперты назвали японцев и южнокорейцев.