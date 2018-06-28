Очень тесная дружба народов, возникшая на почве любви к футболу между российскими девушками и гостями мундиаля из других стран, взбудоражила общественность. Горячая полемика из Госдумы перебралась на страницы СМИ.

Очень тесная "дружба народов", возникшаяна почве любви к футболу между российскими девушками и гостями мундиаля издругих стран, взбудоражила общественность. Горячая полемика из Госдумыперебралась на страницы СМИ.Россияне разделились на два лагеря. Одни считают, что русские девушки могутспать в любым, другие уверены, что своим непристойным поведением они позорятсебя и страну.Высказался о стереотипах в российском обществе главный редактор Sports.ruЮрий Дудь. Он обратил внимание, что пользователи Сети в своих сужденияхпротиворечивы. Они "жестко обожают" темнокожих звезд спорта, но это не мешаетим испытывать "жесткую брезгливость" к соотечественницам, которые встречаются синостранцами.По словам видеоблогера, русские девушки могутзаниматься сексом абсолютно с любым человеком, который им понравится. Журналист пояснил, что россиянкам иностранцы кажутсяболее привлекательными, так как они держат себя в хорошей физической форме дажев зрелости. Кроме того, "от них вкусно пахнет" и они знают другие цвета в одежде, кроме черного.Объясняетсяпроисходящее и тем, что в Европе красивых женщин меньше, чем у нас, и за нихидет жесткая конкуренция. "Кроме того,у иностранцев может быть материальное положение лучше, чем у мужчин из России",– заявил Дудь. При этом он подчеркнул важность средств для предохранения."Сноб" опубликовал колонку отом, что ЧМ-2018 спровоцировал сексуальную революцию в России. По словам авторастатьи Арины Холиной, "русским теперь никто не дает". По ее мнению, проблема нев том, что у русских мужчин вялый темперамент или сниженная потенция. Дело вментальности."Сноб" пишет, что наши парни тонаглые и патриархальные, то печальные и заторможенные. "Хорошая новость в том,что русским девушкам явно очень нравится секс. Просто не с высокомернымизанудами, которые по большей части мастурбируют на собственную крутость", – считаетХолина. Она отметила, что теперь россиянам теперь надо постараться, чтобы их сновазахотели.В свою очередь "Московскийкомсомолец" придерживается резко критичного мнения о поведении россиянок.Журналист Платон Беседин написал колонкупод названием: "Поколение шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну".Более того, он называет "впавших в сексуальную горячку" россиянок "паршивымиовцами", которые позорят все стадо.По словам Беседина, происходящее —результат тотального преклонения перед Западом. "Мы воспитали поколение шлюх,готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи", – говорит он.Автор статьи отмечает, что у россиянок вычеркнуты из сознания понятия стыда,морали и нравственности.Темвременем специалисты метапоиска momondo.ruвыяснили, кто из болельщиков на мировом первенстве по футболу больше всегоготов к роману заграницей. Оказалось, что больше всего любят флиртовать поляки.Второе место в рейтинге заняли бразильцы, а третье – аргентинцы. Самыми "холодными"эксперты назвали японцев и южнокорейцев.