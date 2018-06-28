Кто не хочет быть счастливым, здоровым и
богатым? Правильная рекомендация: поставить цель и спланировать время для ее
достижения. Но что-то не работает в этой очевидной схеме. И дело в том, что в
наш цифровой век отнюдь не время, а энергия является главной валютой достижения
целей. Хорошо спланированная цель без поддержки энергии не имеет шансов быть
совершенной.
Кто не хочет быть счастливым, здоровым и
богатым? Правильная рекомендация: поставить цель и спланировать время для ее
достижения. Но что-то не работает в этой очевидной схеме. И дело в том, что в
наш цифровой век отнюдь не время, а энергия является главной валютой достижения
целей. Хорошо спланированная цель без поддержки энергии не имеет шансов быть
совершенной.
Наша жизнь бывает похожа на кадры из
фильма. И мы сами выбираем сценарии этих кадров. Почему же зачастую человек
вместо красочной, вкусной и громкой жизни выбирает однообразный, тусклый, пресный
сценарий? Об этом Dni.Ru рассказала известный бизнес-коуч, психолог, эксперт в
области психологии бизнеса, кандидат наук Ангелина Шам.
Сейчас уже все знают, пусть и не всегда
понимают, термин "прокрастинация". Это выбор человеком низкоэнергетических
состояний, когда "не делать что-то" спокойнее и привычнее, чем "делать". Отсюда
– тенденция откладывать необходимые дела на потом.
Причина кроется в базовом конфликте нашего
мозга. Не вдаваясь в физиологию нервной системы, условно можно разделить мозг
на древний и современный. Древний мозг пытается сохранить нас в привычном состоянии,
удержать от выхода из зоны комфорта. Современный мозг, напротив, требует достижений
и преобразований. Но для трансформаций необходима энергия. И ею нужно научиться
управлять для того, чтобы достигать нужных целей. Не тратить энергию
понапрасну, а находить источники и создавать резервуары.
Существует несколько каналов, по которым
утекает наша энергия. Постепенно устранив причины прокрастинации, вы шаг за
шагом будете приближаться к достижению заветной цели.
Проснись и пой. Природа позаботилась о том, чтобы человеку каждое утро хотелось просыпаться
с желанием жить и создавать что-то новое. А ощущаете ли вы утром прилив
энергии? И надолго ли его хватает?
Для того чтобы быть на максимуме в течение
дня, необходимо сформировать полезные привычки относительно нашего тела.
Знаете пословицу "ты то, что ты ешь"? Так вот, ты – еще и то, что пьешь, сколько и когда спишь
и двигаешься. Следует отказаться от привычки пить много кофе, потому что после
стимуляции кофеином обычно наступает период "торможения", который в свою
очередь требует новой стимуляции. Фастфуд и сахар – еще один источник быстрой утечки энергии
и ощущения усталости после очень короткого насыщения. Предпочтите чистую воду
газированным напиткам, ешьте ту еду, которую не портят руки человека, спите не
меньше восьми часов ночью и отдыхайте днем. Тогда утренняя энергия не покинет
вас в течение дня и сил на достижение цели появится в разы больше.
Шут или Пьеро? Эмоции – это то, что мы испытываем каждую секунду.
Если бы они были валютой, то курс их конвертации склонялся бы либо в нашу, либо
не в нашу пользу. Если мы транслируем раздражительность на медлительного
сотрудника, злость от бесконечных пробок, обиду на вторую половинку – значит мы конвертируем жизненные силы в
проигрыш. А если мы наполняем свой сосуд положительными эмоциями, такими как
любовь, радость, удовольствие, то этим заметно повышаем свой энергетический
баланс. А чем выше баланс – тем больше сил для достижения цели.
О чем думает моя голова? Человек часто не замечает того, что его мозг все время работает на кнопке
"вкл". Например, у каждого бывает неприятный день, который, казалось бы, уже
завершен, а мозг снова и снова прокручивает его. Есть люди, которые переживают
о том, что уже давно прошло, и боятся того, что еще не случилось, а может быть,
никогда и не случится. Не думая о настоящем, а постоянно живя в прошлом и
будущем, мы блокируем ту энергию, которая приближает нас к цели. Отпустите
плохие мысли и дайте возможность новым идеям ворваться в вашу жизнь.
В чем смысл? По своей природе люди любят придавать всему происходящему в их жизни
особый смысл. "Это трагедия, – рыдает девушка, – он ушел". А если посмотреть с другой
стороны, то это лишь начало чего-то нового. Человек одновременно силен и слаб
смыслами. В любом случае нужно помнить, что из каждой ситуации есть как минимум
несколько выходов и один запасной. Поэтому не придавайте большого смысла мнимым
трудностям – и вы сразу увидите, как путь к цели
станет менее тернистым.
Вишенка на торте. То, что мы обычно называем препятствиями, зачастую является частью нашей
цели. Никогда не нужно сравнивать себя с другими – у каждого свой путь и своя цель. Поэтому нужно либо
перестать жаловаться и пытаться достигнуть цели в предлагаемых обстоятельствах,
либо выбрать для начала цель попроще. Ту, которой можно коснуться рукой.