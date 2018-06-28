Кто не хочет быть счастливым, здоровым и богатым? Правильная рекомендация: поставить цель и спланировать время для ее достижения. Но что-то не работает в этой очевидной схеме. И дело в том, что в наш цифровой век отнюдь не время, а энергия является главной валютой достижения целей. Хорошо спланированная цель без поддержки энергии не имеет шансов быть совершенной.

Кто не хочет быть счастливым, здоровым ибогатым? Правильная рекомендация: поставить цель и спланировать время для еедостижения. Но что-то не работает в этой очевидной схеме. И дело в том, что внаш цифровой век отнюдь не время, а энергия является главной валютой достиженияцелей. Хорошо спланированная цель без поддержки энергии не имеет шансов бытьсовершенной.Наша жизнь бывает похожа на кадры изфильма. И мы сами выбираем сценарии этих кадров. Почему же зачастую человеквместо красочной, вкусной и громкой жизни выбирает однообразный, тусклый, пресныйсценарий? Об этом Dni.Ru рассказала известный бизнес-коуч, психолог, эксперт вобласти психологии бизнеса, кандидат наук Ангелина Шам.Сейчас уже все знают, пусть и не всегдапонимают, термин "прокрастинация". Это выбор человеком низкоэнергетическихсостояний, когда "не делать что-то" спокойнее и привычнее, чем "делать". Отсюда– тенденция откладывать необходимые дела на потом.Причина кроется в базовом конфликте нашегомозга. Не вдаваясь в физиологию нервной системы, условно можно разделить мозгна древний и современный. Древний мозг пытается сохранить нас в привычном состоянии,удержать от выхода из зоны комфорта. Современный мозг, напротив, требует достиженийи преобразований. Но для трансформаций необходима энергия. И ею нужно научитьсяуправлять для того, чтобы достигать нужных целей. Не тратить энергиюпонапрасну, а находить источники и создавать резервуары.Существует несколько каналов, по которымутекает наша энергия. Постепенно устранив причины прокрастинации, вы шаг зашагом будете приближаться к достижению заветной цели.Проснись и пой. Природа позаботилась о том, чтобы человеку каждое утро хотелось просыпатьсяс желанием жить и создавать что-то новое. А ощущаете ли вы утром приливэнергии? И надолго ли его хватает?Для того чтобы быть на максимуме в течениедня, необходимо сформировать полезные привычки относительно нашего тела.Знаете пословицу "ты то, что ты ешь"? Так вот, ты – еще и то, что пьешь, сколько и когда спишьи двигаешься. Следует отказаться от привычки пить много кофе, потому что послестимуляции кофеином обычно наступает период "торможения", который в своюочередь требует новой стимуляции. Фастфуд и сахар – еще один источник быстрой утечки энергиии ощущения усталости после очень короткого насыщения. Предпочтите чистую водугазированным напиткам, ешьте ту еду, которую не портят руки человека, спите неменьше восьми часов ночью и отдыхайте днем. Тогда утренняя энергия не покинетвас в течение дня и сил на достижение цели появится в разы больше.Шут или Пьеро? Эмоции – это то, что мы испытываем каждую секунду.Если бы они были валютой, то курс их конвертации склонялся бы либо в нашу, либоне в нашу пользу. Если мы транслируем раздражительность на медлительногосотрудника, злость от бесконечных пробок, обиду на вторую половинку – значит мы конвертируем жизненные силы впроигрыш. А если мы наполняем свой сосуд положительными эмоциями, такими каклюбовь, радость, удовольствие, то этим заметно повышаем свой энергетическийбаланс. А чем выше баланс – тем больше сил для достижения цели.О чем думает моя голова? Человек часто не замечает того, что его мозг все время работает на кнопке"вкл". Например, у каждого бывает неприятный день, который, казалось бы, ужезавершен, а мозг снова и снова прокручивает его. Есть люди, которые переживаюто том, что уже давно прошло, и боятся того, что еще не случилось, а может быть,никогда и не случится. Не думая о настоящем, а постоянно живя в прошлом ибудущем, мы блокируем ту энергию, которая приближает нас к цели. Отпуститеплохие мысли и дайте возможность новым идеям ворваться в вашу жизнь.В чем смысл? По своей природе люди любят придавать всему происходящему в их жизниособый смысл. "Это трагедия, – рыдает девушка, – он ушел". А если посмотреть с другойстороны, то это лишь начало чего-то нового. Человек одновременно силен и слабсмыслами. В любом случае нужно помнить, что из каждой ситуации есть как минимумнесколько выходов и один запасной. Поэтому не придавайте большого смысла мнимымтрудностям – и вы сразу увидите, как путь к целистанет менее тернистым.Вишенка на торте. То, что мы обычно называем препятствиями, зачастую является частью нашейцели. Никогда не нужно сравнивать себя с другими – у каждого свой путь и своя цель. Поэтому нужно либоперестать жаловаться и пытаться достигнуть цели в предлагаемых обстоятельствах,либо выбрать для начала цель попроще. Ту, которой можно коснуться рукой.