Образовательный комплекс Москвы продолжает активно развиваться. Строятся новые школы, появляется все больше интересных проектов, улучшается качество образовательного процесса в целом. Об итогах учебного года 2017/2018, достигнутых успехах и результатах рассказали в ходе пресс-конференции в департаменте образования столицы руководители московских школ и средних профессиональных учебных заведений. В мероприятии принимал участие глава ведомства Исаак Калина.

Образовательный комплекс Москвы продолжает активноразвиваться. Строятся новые школы, появляется все больше интересных проектов,улучшается качество образовательного процесса в целом. Об итогах учебного года2017/2018, достигнутых успехах и результатах рассказали в ходепресс-конференции в департаменте образования столицы руководители московскихшкол и средних профессиональных учебных заведений. В мероприятии принималучастие глава ведомства Исаак Калина.Показателем успешного развития образовательного комплексаМосквы служат результаты столичных учащихся на Всероссийской олимпиадешкольников (ВсОШ). В этом году Москва достигла максимума в сравнении спредыдущими годами по числу победителей заключительного этапа – 191 человек.Количество столичных призеров заключительного этапа в несколько раз выше – 715человек, рассказал в ходе пресс-конференции директор Центра педагогическогомастерства Иван Ященко.В целом доля москвичей среди победителей ВсОШ в этом годусоставила 50,7%, а призеров – 37,5%. Для сравнения, в 2010 году этот показательсоставлял 23,8 и 17,4% соответственно. Количество школ, подготовившихпобедителей и призеров заключительного этапа олимпиады составило 227. А процентобучающихся, закончивших школы, в которой есть победители или призеры финалаВсероссийской олимпиады школьников в 2018 году достиг отметки в 45%, хотя ещесемь лет назад едва превышал 10%."Успехи ребят на олимпиаде массовые. Это стало обычнымявлением в каждой московской школе. Никто уже не удивляется, что у нас в образовательных учрежденияхесть победители и призеры олимпиады. Каждый успех – это старт для движениявперед", – отметил Ященко. По его словам, доступ к образовательнымресурсам города имеет каждый учащийся, что дает ему возможность в полной мерераскрыть собственные таланты.Директор школы №1252 имени Сервантеса Ирина Ануроварассказала, что несколько лет назад учебное заведение могло похвастатьсяодним-двумя призерами олимпиады. "В этом году наши ребята получили 19дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. У нас семьпобедителей и 12 призеров по пяти предметам, все они получили гранты отправительства Москвы", – заявила педагог.По ее словам, учебный процесс у школьников разнообразный,помимо обычных уроков проводятся занятия, к примеру, в технопарках. Кроме того, отметилаАнурова, развивается дополнительное образование. "За последние годымногократно увеличилось количество кружков и секций, в школу пришли работатьспециалисты из других областей. У нас есть офицер запаса, которыйподготовил трех победителей и одного призера Всероссийской олимпиады школьниковпо основам безопасности", – рассказала педагог.В свою очередь, директор Московской международной школыЕлена Шкуренко отметила успешную реализацию проекта "Школа ступеней".Это новая форма организации учебного процесса, когда учащиеся объединены пододной крышей по возрастному принципу. В одном здании– начальные классы, в другом -средняя школа, а в третьем – старшеклассники или профильная школа. Кроме того,добавила педагог, дети перестают обучаться только в стенах учебного заведения, они могутполучать образования в музеях, парках.Продолжает активно реализовываться и проект школьногопрофессионального образования. Шкуренко подчеркнула, что в рамках общегообразования школьники могут получить профессиональные навыки, к примеру,фотографа или вожатого.Глава департамента образования Москвы Исаак Калина высокооценил реализацию проекта школьного профессионального образования, назвав егополезным как для самого человека, так и для общества. "Ребята еще нашкольной скамье начинают понимать, что такое профессия. Учащиеся с интересомприняли идею предпрофессиональных классов, и ребята, которые в них обучаются,имеют все шансы для дальнейшего успешного развития в выбранной сфере, они поступают в вузы и колледжи, делают осознанный выбор", – сказалглава ведомства.Руководитель московского департамента образования заявил,что каждый проект, который планируется к запуску, тщательно обсуждается сучителями, директорами, родителями и экспертами. "Все идеи, которые мыреализуем, находят большой интерес у обучающихся, их родителей, а также педагогов",– сказал он.Один из таких успешных проектов – "Суббота московскогошкольника". В него входят "Инженерные субботы","Университетские субботы", Арт-субботы" и многие другие.Калиназаверил, что проект будет развиваться. Так, может появиться "Театральнаясуббота". "Сегодня по итогам обсуждения с руководителями театров, ихзаинтересовала эта идея. Наверное, появится театральная суббота", – рассказалруководитель ведомства.На пресс-конференции выступила и руководитель школы №2048 вНекрасовке Станислава Буробина. Возглавляемое ею учебное заведение,рассчитанное на более чем две тысячи учащихся, открыло свои двери сравнительнонедавно – в сентябре прошлого года, но уже может гордиться достигнутымирезультатами.По словам директора, коллектив школы смог выстроитьплотное сотрудничество с вузами, начать реализацию проекта предуниверсария дляучеников восьмых классов. "Также мы эффективно используем само здание, в томчисле инженерные коммуникации", – сказалона.Буробина отметила, ребята, обучающиеся в технических иIT-классах, могут получить доступ к информации, которая хранится на школьныхсерверах, что помогает им создавать собственные проекты и активно выступать навсевозможных конференциях.Строительство школ в отдаленных районах, которым являетсяНекрасовка, Буробина назвала "умными инвестициями". "Родителямне нужно искать школы в центре, учебное заведение находится во дворе, в шаговойдоступности от дома", – подчеркнула директор.Есть чем гордиться и среднему профессиональному образованию(СПО) столицы. По словам директора Первого образовательного комплекса ЮрияМироненко, колледжи сегодня очень привлекательны для молодых москвичей."Город выделил более двух миллиардов рублей на создание базы впрофессиональном образовании", – сказал он.Показателем высокого качества обучения в учреждениях СПОслужат успешные выступления студентов на чемпионате World Skills – масштабнымсоревнования по профессиональному мастерству среди учащихся. "Сегодня вколледжах открыты четыре "Мастерских чемпионов". Ребята здесьполностью счастливы", – резюмировал Мироненко.