Образовательный комплекс Москвы продолжает активно
развиваться. Строятся новые школы, появляется все больше интересных проектов,
улучшается качество образовательного процесса в целом. Об итогах учебного года
2017/2018, достигнутых успехах и результатах рассказали в ходе
пресс-конференции в департаменте образования столицы руководители московских
школ и средних профессиональных учебных заведений. В мероприятии принимал
участие глава ведомства Исаак Калина.
Образовательный комплекс Москвы продолжает активно
развиваться. Строятся новые школы, появляется все больше интересных проектов,
улучшается качество образовательного процесса в целом. Об итогах учебного года
2017/2018, достигнутых успехах и результатах рассказали в ходе
пресс-конференции в департаменте образования столицы руководители московских
школ и средних профессиональных учебных заведений. В мероприятии принимал
участие глава ведомства Исаак Калина.
Показателем успешного развития образовательного комплекса
Москвы служат результаты столичных учащихся на Всероссийской олимпиаде
школьников (ВсОШ). В этом году Москва достигла максимума в сравнении с
предыдущими годами по числу победителей заключительного этапа – 191 человек.
Количество столичных призеров заключительного этапа в несколько раз выше – 715
человек, рассказал в ходе пресс-конференции директор Центра педагогического
мастерства Иван Ященко.
В целом доля москвичей среди победителей ВсОШ в этом году
составила 50,7%, а призеров – 37,5%. Для сравнения, в 2010 году этот показатель
составлял 23,8 и 17,4% соответственно. Количество школ, подготовивших
победителей и призеров заключительного этапа олимпиады составило 227. А процент
обучающихся, закончивших школы, в которой есть победители или призеры финала
Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году достиг отметки в 45%, хотя еще
семь лет назад едва превышал 10%.
"Успехи ребят на олимпиаде массовые. Это стало обычным
явлением в каждой московской школе. Никто уже не удивляется, что у нас в образовательных учреждениях
есть победители и призеры олимпиады. Каждый успех – это старт для движения
вперед", – отметил Ященко. По его словам, доступ к образовательным
ресурсам города имеет каждый учащийся, что дает ему возможность в полной мере
раскрыть собственные таланты.
Директор школы №1252 имени Сервантеса Ирина Анурова
рассказала, что несколько лет назад учебное заведение могло похвастаться
одним-двумя призерами олимпиады. "В этом году наши ребята получили 19
дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. У нас семь
победителей и 12 призеров по пяти предметам, все они получили гранты от
правительства Москвы", – заявила педагог.
По ее словам, учебный процесс у школьников разнообразный,
помимо обычных уроков проводятся занятия, к примеру, в технопарках. Кроме того, отметила
Анурова, развивается дополнительное образование. "За последние годы
многократно увеличилось количество кружков и секций, в школу пришли работать
специалисты из других областей. У нас есть офицер запаса, который
подготовил трех победителей и одного призера Всероссийской олимпиады школьников
по основам безопасности", – рассказала педагог.
В свою очередь, директор Московской международной школы
Елена Шкуренко отметила успешную реализацию проекта "Школа ступеней".
Это новая форма организации учебного процесса, когда учащиеся объединены под
одной крышей по возрастному принципу. В одном здании– начальные классы, в другом -
средняя школа, а в третьем – старшеклассники или профильная школа. Кроме того,
добавила педагог, дети перестают обучаться только в стенах учебного заведения, они могут
получать образования в музеях, парках.
Продолжает активно реализовываться и проект школьного
профессионального образования. Шкуренко подчеркнула, что в рамках общего
образования школьники могут получить профессиональные навыки, к примеру,
фотографа или вожатого.
Глава департамента образования Москвы Исаак Калина высоко
оценил реализацию проекта школьного профессионального образования, назвав его
полезным как для самого человека, так и для общества. "Ребята еще на
школьной скамье начинают понимать, что такое профессия. Учащиеся с интересом
приняли идею предпрофессиональных классов, и ребята, которые в них обучаются,
имеют все шансы для дальнейшего успешного развития в выбранной сфере, они поступают в вузы и колледжи, делают осознанный выбор", – сказал
глава ведомства.
Руководитель московского департамента образования заявил,
что каждый проект, который планируется к запуску, тщательно обсуждается с
учителями, директорами, родителями и экспертами. "Все идеи, которые мы
реализуем, находят большой интерес у обучающихся, их родителей, а также педагогов",
– сказал он.
Один из таких успешных проектов – "Суббота московского
школьника". В него входят "Инженерные субботы",
"Университетские субботы", Арт-субботы" и многие другие.
Калина
заверил, что проект будет развиваться. Так, может появиться "Театральная
суббота". "Сегодня по итогам обсуждения с руководителями театров, их
заинтересовала эта идея. Наверное, появится театральная суббота", – рассказал
руководитель ведомства.
На пресс-конференции выступила и руководитель школы №2048 в
Некрасовке Станислава Буробина. Возглавляемое ею учебное заведение,
рассчитанное на более чем две тысячи учащихся, открыло свои двери сравнительно
недавно – в сентябре прошлого года, но уже может гордиться достигнутыми
результатами.
По словам директора, коллектив школы смог выстроить
плотное сотрудничество с вузами, начать реализацию проекта предуниверсария для
учеников восьмых классов. "Также мы эффективно используем само здание, в том
числе инженерные коммуникации", – сказал
она.
Буробина отметила, ребята, обучающиеся в технических и
IT-классах, могут получить доступ к информации, которая хранится на школьных
серверах, что помогает им создавать собственные проекты и активно выступать на
всевозможных конференциях.
Строительство школ в отдаленных районах, которым является
Некрасовка, Буробина назвала "умными инвестициями". "Родителям
не нужно искать школы в центре, учебное заведение находится во дворе, в шаговой
доступности от дома", – подчеркнула директор.
Есть чем гордиться и среднему профессиональному образованию
(СПО) столицы. По словам директора Первого образовательного комплекса Юрия
Мироненко, колледжи сегодня очень привлекательны для молодых москвичей.
"Город выделил более двух миллиардов рублей на создание базы в
профессиональном образовании", – сказал он.
Показателем высокого качества обучения в учреждениях СПО
служат успешные выступления студентов на чемпионате World Skills – масштабным
соревнования по профессиональному мастерству среди учащихся. "Сегодня в
колледжах открыты четыре "Мастерских чемпионов". Ребята здесь
полностью счастливы", – резюмировал Мироненко.