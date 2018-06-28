Режиссер сериала Садовое кольцо Алексей Смирнов нелестно высказался о работе Андрея Малахова на телевидении. Отметим, что шоумена с его скандальным ток-шоу распекают уже давно.

Режиссер сериала "Садовое кольцо" Алексей Смирнов нелестновысказался о работе Андрея Малахова на телевидении. Отметим, что шоумена с его скандальнымток-шоу распекают уже давно.В одном из интервью 26 -летний постановщик рассказалжурналистам, что и его друзья-ровесники вообще перестали включать российские телеканалы, а сам Смирнов предпочитает только западное ТВ, которое смотрит черезИнтернет. Однако после молодой мужчина признался, что иногда для профилактики включаетшоу Андрея Малахова, мол, программы такого уровня "его на землю возвращают"."Там чудовищный уровень культуры, деликатности, абсолютноенеуважение к человеческому достоинству", – заявил постановщик . "Душа напередачах Малахова уподобляется куску мяса. Не будь мира, созданного Андреем,не было бы и моего фильма "Садовое кольцо", – цитирует режиссера .С суждениями Алексея Смирнова согласился член экспертногосовета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФВадим Манукян. Эксперт отметил, что Малахову пора прислушаться к критике и поскореесделать выводы."Сколько еще людей должно сказать правду в лицо АндреюМалахову, чтобы он хотя бы задумался в какой ад он спустился сам и спускаеттуда других людей? Раньше от его передач хотели плеваться только простыетелезрители, а теперь уже и представители творческого сообщества подключились.Я не могу понять почему Андрею плевать на мнение абсолютно разных людей поповоду формата его передач. Или он хочет, чтобы зрителям настолько это надоело,чтобы они в один прекрасный день его и всех его помощников вынесли изтелевизионного центра за такое бесстыдство? Я очень боюсь такой перспективы, ноне считаю ее совсем уж невозможной", – поведал Вадим корреспонденту Dni.Ru.