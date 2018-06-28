Пока еще супруга известного российского футболиста Александра Кержакова Милана пожаловалась поклонникам в Сети на своеволие супруга. Спортсмен подкупил няню, забрал ребенка и теперь не дает ей видеться с ним.

Пока еще супруга известного российского футболистаАлександра Кержакова Милана пожаловалась поклонникам в Сети на своеволиесупруга. Спортсмен подкупил няню, забрал ребенка и теперь не дает ей видеться сним.Молодая мама раздавлена, она не хотела обнародовать печальныеподробности личной жизни, но "ситуация вышла из-под контроля". Теперь Александртребует от девушки справку о "социальной вменяемости", мол, пока не принесешьребенка не увидишь. Милана не понимает, что от нее требуется, поскольку считаетсебя абсолютно здоровой. Чтобы помочь Кержаковой найти законный выход из ситуациикорреспондент Dni.Ru обратился к члену Общественного совета при ГУМВД России по городу Москве Александру Хаминскому.По словам специалиста,Кержаков, забрав сына к себе домой, ничего не нарушил, нозапрещать второму родителю видеться с ребенком – это гадко и неправильно, как с человеческой точки зрения, так и с точки зрения закона. "У нас есть ребенок, мать и отец, с точки зренияродительских прав, прописанных в Семейном кодексе, у них есть права и обязанности.К правам относится возможность проводить время с ребенком, воспитывать его,брать с собой в отпуск и так далее. Какие либо ограничения в этих правах устанавливаются,либо по решению уполномоченных органов, либо судом", – сказал эксперт.Хаминский отметил, что при определении представителямиФемиды места жительства малыша незаконные действия футболиста могут сыгратьпротив него самого. Также выходка экс-лидера сборной России тянет на уголовную статью "Самоуправство", которая предполагает наказание в виде штрафа, обязательных работ или ареста.Юрист подчеркнул, что справка "о социальной вменяемости",которую требует футболист от супруги, не существует, так как она не предусматриваетсядействующим российским законодательством. "Если есть объективные основания полагать,что мать обладает душевным расстройством, то назначают экспертизу", – пояснилХаминский и добавил, что сторона, которая заявляет о необходимости провести исследованиепсихики некого лица, должна привести абсолютные доказательства его невменяемости.По словам члена общественного совета, ситуация Кержаковых очень банальна, в90% случаев разводящиеся в нашей стране заявляют, что бывший супруг неадекватен.Он посоветовал супруге футболиста найти хорошегоадвоката, специализирующегося на разводах, а после, с поддержкойпрофессионального юриста, подать заявление в суд. Также Кержаковой необходимообратиться в отдел опеки и попечительства и в любой проверенныйкризисный центр, оказывающий помощь женщинам, попавшим в трудную жизненнуюситуацию.Межтем известный московский адвокат Дмитрий Зацаринский сообщил Dni.Ru,что также считает поступок Кержакова преступным, юрист советует Милане обратитьсяв суд с иском об определении места жительства ребенка."Действия Александра Кержакова незаконны, более того, судебнаяпрактика в России сложилась так, что в спорных случаях при расторжении брака, судв 99% случаев определяет место жительства ребенка с мамой. Скорее всего, если супругамне удастся договориться мирно и дело дойдет до суда, то Фемида будет настороне Миланы", – рассказал Зацаринский.Также юрист высказался по поводуморально-этического аспекта этой истории. По мнению специалиста, каждый волен поступать так, как емузаблагорассудится, но есть определенные правила и границы, нарушение которых вобществе порицается и карается по закону."Это несправедливо не даватьматери видеть своего ребенка", – отметил юрист. Зацаринскийдобавил, что ситуацию усугубляетто, что малыш очень маленький и действительно нуждается в матери.Напомним, 28 июня Милана Кержакова вышла в прямой эфир со своими многочисленными поклонниками в Instagram. Девушка объявила, что ее муж, прославленный футболист Александр Кержаков, отобрал у нее их общего сына. По словам убитой горем Миланы, Александр буквально похитил мальчика и с тех пор не дает матери видеться с ним.