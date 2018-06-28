Депутаты и чиновники продолжают искать способы для восстановления страны и обретения силы на международной арене. На этот раз предлагается привлечь банкиров.

Депутаты и чиновники продолжают искать способы для восстановления страны и обретения силы на международной арене. На этот раз предлагается привлечь банкиров.Украиненеобходимо экономическое возрождение с помощью иностранных банков, считает депутатВерховной рады Виктор Бондарь. По его словам, ожидаемая мощь страны заставитРоссию уважать ее. Парламентарий отметил, что на данный момент Москва несчитается с интересами Киева.Как сообщает, Бондарь предлагает не использовать угрозы на внешнеполитическойплощадке, а занять восстановлением Украины. "Заведите сюда два-три крупнейшихбанка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевыекредиты на 15 лет. Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украинырадикальные сдвиги, то, действительно, если Россия не увидит, что здесьстановится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будетответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути. Станембогатыми и крепкими – с нами начнут считаться", – уверен депутат.Напомним,что отношения двух страны обострились после того, как в апреле 2014 годаукраинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНРна юго-востоке страны. После этого киевские власти Россию обвинили вовмешательстве в конфликт, назвав "страной-оккупантом". Москва все подобныеобвинения отрицает.