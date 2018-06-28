Депутаты и чиновники продолжают искать способы для восстановления страны и обретения силы на международной арене. На этот раз предлагается привлечь банкиров.
Депутаты и чиновники продолжают искать способы для восстановления страны и обретения силы на международной арене. На этот раз предлагается привлечь банкиров.
Украине
необходимо экономическое возрождение с помощью иностранных банков, считает депутат
Верховной рады Виктор Бондарь. По его словам, ожидаемая мощь страны заставит
Россию уважать ее. Парламентарий отметил, что на данный момент Москва не
считается с интересами Киева.
Как сообщает
, Бондарь предлагает не использовать угрозы на внешнеполитической
площадке, а занять восстановлением Украины. "Заведите сюда два-три крупнейших
банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые
кредиты на 15 лет. Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины
радикальные сдвиги, то, действительно, если Россия не увидит, что здесь
становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будет
ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути. Станем
богатыми и крепкими – с нами начнут считаться", – уверен депутат.
Напомним,
что отношения двух страны обострились после того, как в апреле 2014 года
украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР
на юго-востоке страны. После этого киевские власти Россию обвинили во
вмешательстве в конфликт, назвав "страной-оккупантом". Москва все подобные
обвинения отрицает.