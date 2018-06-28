Это не спасло его от долга в размере более 900 тысяч рублей

Это не спасло его от долга в размере более 900 тысяч рублейВ Костроме суд признал 36-летнего костромича виновным в уклонении от уплаты алиментов. Ему назначили наказание в виде 8 месяцев исправительных работ.Перед этим его привлекали к административной ответственности, но на это мужчина не обращал внимание. Его долг перед дочерью превышал 900 тысяч рублей. Отец редко перечислял средства для ребенка и скрывал от приставов своё место работы.Костромич придумал как выкрутиться из этой ситуации. Он взял фамилию жены. Но его это не спасло.По информации регионального УФССП, в настоящее время костромич отбывает наказание, из его заработка удерживаются алименты и долг по ним.