«Ковров Молл» закрыли. Региональные судебные приставы приостановили деятельность торгово-развлекательного центра в городе оружейников. Напомню, массовые проверки начались после трагедии в кемеровском торговом центре, где во время пожара погибло 64 человека, большинство из них дети. В других городах, в том числе в нашей области, прокуратура и МЧС начали инспектировать объекты массового пребывания людей.

Ковров Молл закрыли. Региональные судебные приставы приостановили деятельность торгово-развлекательного центра в городе оружейников. Напомню, массовые проверки начались после трагедии в кемеровском торговом центре, где во время пожара погибло 64 человека, большинство из них дети. В других городах, в том числе в нашей области, прокуратура и МЧС начали инспектировать объекты массового пребывания людей. Нарушения требований пожарной безопасности обнаружили в каждом. По решению судов, на время пришлось закрыться "Самохвалу". "Копеечки" на Большой Нижегородской и Растопчина закрыты до сих пор. И вот очередь дошла и до Ковров Молла. Судебное предписание поступило в службу судебных приставов накануне. Исполнители решения суда незамедлительно выехали на место и опечатали все входы и выходы в торговый центр. В связи с этим у порядка 800 работников наступили незапланированные выходные. Ущерб от простоя руководство объекта оценивает в 1 миллион рублей в день.Сергей Грищенко, помощник руководителя УФССП России по Владимирской области: На данный момент ТРЦ Ковров-Моллприостановил свою деятельность. Судебными приставами будет осуществляться регулярный контроль за соблюдением судебного решения. Опечатали двери, оставили технический вход, чтобы работники могли заходить туда и устранять выявленные нарушения. Деятельность ТРЦ будет восстановлена тогда, когда будут устранены все выявленные нарушения противопожарной безопасности.