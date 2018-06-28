Проведенные у границ полуострова учения Незалежной сравнили с игрой в оловянных солдатиков. Такую аллегорию привел глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Проведенныеу границ полуострова учения Незалежной сравнили с игрой в оловянных солдатиков.Такую аллегорию привел глава общественной палаты Крыма ГригорийИоффе.Иоффезаявил, что на Украине пытаюсь связать любое военное действие с политикой. Однако,по его словам, получается это "неуклюже и неловко"."Иногдаскладывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянныесолдатики. Но надо помнить им, что это не оловянные солдатики, а живые люди", -цитирует главу общественной палаты полуострова . "Доиграетесь в оловянные солдатики,что придется перейти к другим действиям, и это уже будет не игра", – добавилон. Григорий Иоффе подчеркнул, что Россия сейчас делает все возможное, чтобыотношения между нашими странами не перешли в разряд "горячих".Напомним, учения Украиной проводились артиллерией Военно-морских сил вХерсонской области. Киев заявляет, что цель учений – оборонаморского побережья. Ранее советник министра по вопросам временнооккупированных территорий Украины Александр Левченко заявил, что, если Россияне позволит Украине вернуть контроль над Донецкой и Луганской областями,Киев переключится на Крым.Как писали Dni.Ru, Украина жалуется на "гибридную войну" на Азовскомморе со стороны России. При этом, по словам политического аналитика, Киев неготов к масштабным действиям.