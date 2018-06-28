Проведенные
у границ полуострова учения Незалежной сравнили с игрой в оловянных солдатиков.
Такую аллегорию привел глава общественной палаты Крыма Григорий
Иоффе.
Проведенные
у границ полуострова учения Незалежной сравнили с игрой в оловянных солдатиков.
Такую аллегорию привел глава общественной палаты Крыма Григорий
Иоффе.
Иоффе
заявил, что на Украине пытаюсь связать любое военное действие с политикой. Однако,
по его словам, получается это "неуклюже и неловко".
"Иногда
складывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянные
солдатики. Но надо помнить им, что это не оловянные солдатики, а живые люди", -
цитирует главу общественной палаты полуострова . "Доиграетесь в оловянные солдатики,
что придется перейти к другим действиям, и это уже будет не игра", – добавил
он. Григорий Иоффе подчеркнул, что Россия сейчас делает все возможное, чтобы
отношения между нашими странами не перешли в разряд "горячих".
Напомним, учения Украиной проводились артиллерией Военно-морских сил в
Херсонской области. Киев заявляет, что цель учений – оборона
морского побережья. Ранее советник министра по вопросам временно
оккупированных территорий Украины Александр Левченко заявил, что, если Россия
не позволит Украине вернуть контроль над Донецкой и Луганской областями,
Киев переключится на Крым.
Как писали Dni.Ru, Украина жалуется на "гибридную войну" на Азовском
море со стороны России. При этом, по словам политического аналитика, Киев не
готов к масштабным действиям.