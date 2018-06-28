Звезда сериалов Елена Ксенофонтова в эфире программы Пусть говорят Первого канала откровенно рассказала о сложностях в семье. Женщина не может найти общий язык с бывшим мужем отчего страдает их совместная дочь Соня.

Звезда сериалов Елена Ксенофонтовав эфире программы "Пусть говорят" Первого каналаоткровенно рассказала осложностях в семье. Женщина неможет найти общий язык с бывшим мужем отчего страдает их совместная дочь Соня.Размолвка Ксенофонтовой с гражданским супругом АлександромРыжих произошла из-за измены. Актриса, образно говоря, поймала мужа за руку. "Последнийгод он ездил на моей машине, свою продал. И тут приходят штрафы на 50 тысяч. Яоплатила. Но на фотографиях с нарушениями попались кадры, на которых в 6-7 утраАлександр ехал за рулем с блондинкой, а его рука лежала на ее коленях", – рассказала присутствующим Елена.Ксенофонтова назвала еще одну причину конфликта – квадратныеметры в Москве. "Он хочет отозвать дарственную на квартиру, которой сейчас нет.Он предусмотрел компенсацию на несколько миллионов рублей", – пояснила звезда.О предательстве возлюбленного Елена объявила на всю страну,что очень разозлило Александра. Мужчина оказался юридически очень подкованным. Бывший муж решил травить экс-зазнобу с помощью закона. Он обратился в правоохранительные органы с заявлением. В нем Рыжих сообщил полицейским, что Ксенофонтова напала на него и угрожала расправой. На актрисузавели уголовное дело. Правда, когда вступил в силу закон о частичнойдекриминализации побоев в отношении родственников, обвинения сняли.Александр Рыжих отрицает все обвинения экс-возлюбленной. Онзаявил, что ни разу не видел снимков, которые компрометировали бы его. Также онотметил, что артистка препятствует его общению с наследницей. "Когда ребенокболеет, Елена Юрьевна меня не подпускает к нему. А так я забираю детей "череззабор". Она покупает что-то ребенку отдельно, я – отдельно", – заявилАлександр.Несмотря на сложные отношения с экс-супругом Елена непытается настроить ребенка против отца, чего не скажешь о Рыжих. Девочка даже вкурсе, что ее родители судятся – об этом ей сообщают друзья и одноклассники.