Звезда сериалов Елена Ксенофонтова
в эфире программы Пусть говорят Первого канала
откровенно рассказала о
сложностях в семье. Женщина не
может найти общий язык с бывшим мужем отчего страдает их совместная дочь Соня.
Звезда сериалов Елена Ксенофонтова
в эфире программы "Пусть говорят" Первого канала
откровенно рассказала о
сложностях в семье. Женщина не
может найти общий язык с бывшим мужем отчего страдает их совместная дочь Соня.
Размолвка Ксенофонтовой с гражданским супругом Александром
Рыжих произошла из-за измены. Актриса, образно говоря, поймала мужа за руку. "Последний
год он ездил на моей машине, свою продал. И тут приходят штрафы на 50 тысяч. Я
оплатила. Но на фотографиях с нарушениями попались кадры, на которых в 6-7 утра
Александр ехал за рулем с блондинкой, а его рука лежала на ее коленях", – рассказала присутствующим Елена.
Ксенофонтова назвала еще одну причину конфликта – квадратные
метры в Москве. "Он хочет отозвать дарственную на квартиру, которой сейчас нет.
Он предусмотрел компенсацию на несколько миллионов рублей", – пояснила звезда.
О предательстве возлюбленного Елена объявила на всю страну,
что очень разозлило Александра. Мужчина оказался юридически очень подкованным. Бывший муж решил травить экс-зазнобу с помощью закона. Он обратился в правоохранительные органы с заявлением. В нем Рыжих сообщил полицейским, что Ксенофонтова напала на него и угрожала расправой. На актрису
завели уголовное дело. Правда, когда вступил в силу закон о частичной
декриминализации побоев в отношении родственников, обвинения сняли.
Александр Рыжих отрицает все обвинения экс-возлюбленной. Он
заявил, что ни разу не видел снимков, которые компрометировали бы его. Также он
отметил, что артистка препятствует его общению с наследницей. "Когда ребенок
болеет, Елена Юрьевна меня не подпускает к нему. А так я забираю детей "через
забор". Она покупает что-то ребенку отдельно, я – отдельно", – заявил
Александр.
Несмотря на сложные отношения с экс-супругом Елена не
пытается настроить ребенка против отца, чего не скажешь о Рыжих. Девочка даже в
курсе, что ее родители судятся – об этом ей сообщают друзья и одноклассники.