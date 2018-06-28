Многим известно, что ремонт в квартире может стать маленькой катастрофой.

Многим известно, что ремонт в квартире может стать маленькой катастрофой.Как сделать быстрый, недорогой и, главное, «правильный» ремонт? «АиФ в Иванове» спросил об этом у дизайнера и декоратора интерьеров Анны Ткаля.Экзамен для бригады «ух»Елизавета Есенина, «АиФ в Иванове»: Анна, расскажите, в какой последовательности надо выполнять ремонтные работы, как говорится, по уму.Анна Ткаля: Ремонт в квартире следует выполнять в строго определенной последовательности. В первую очередь заменяют оконные блоки и, если это необходимо, устанавливают межкомнатные перегородки. Затем делают ремонт инженерных коммуникаций (системы отопления, например), заменяют водопроводные трубы, краны, сифоны, а также электрооборудование - проводку, розетки, выключатели и всё остальное.Самый кропотливый и объёмный этап ремонта - отделочные работы. Именно эта стадия потребует от семьи больших материальных вложений! Отделочные работы составляют большую часть сметной стоимости ремонта квартиры.- Любому владельцу квартиры стоит знать, что именно входит в отделочные работы. А то иной раз приходят «шабашники», и начинается накручивание стоимости за каждый «чих».- Да, это распространённая практика. Итак, отделочные работы - это прежде всего выравнивание поверхности, нанесение шпаклёвки и штукатурки, малярные, облицовочные работы, укладка плитки и других напольных покрытий, наклейка обоев.Кстати, при выборе материалов для ремонта квартиры надо потратить какое-то время на своеобразный «ликбез», чтобы вас не вводили в заблуждение. Например, стоит понимать, что для ремонта поверхностей с бетонным основанием нужно использовать цементные или сложные растворы, а вот для ванной, туалета и других помещений, где будет влажно, - растворы с цементной или цементно-известковой основой.Хотите проверить своих рабочих на «профпригодность»? Просто поинтересуйтесь: что за растворы они намерены применять для ремонта поверхностей из гипса и дерева внутри помещения? Правильный ответ: растворы на основе гипса и извести.Зоны комфорта- Бывалые люди, за плечами у которых не один ремонт, считают, что штукатурные работы - самый грязный и продолжительный этап. Вы согласны?- Пожалуй, да. Кстати, при подготовке к этим работам также надо учесть несколько важных моментов. Во-первых, штукатурить можно только после установки всех перегородок, замены окон, электропроводки и инженерных коммуникаций. Никак не раньше! Хорошенечко уберитесь до начала работ, не поленитесь и постелите на пол газеты или плёнку. Стены важно полностью очистить от всех следов старой штукатурки.При выборе состава для штукатурных и шпаклёвочных работ нужно учитывать назначение помещения и условия его эксплуатации. Также держите в голове, что вы хотите получить в итоге, - стены с оклейкой обоями или плиткой. От этого тоже многое зависит.- Как избежать ошибок в выборе дизайна для нового жилища?- Прежде всего, выбирая дизайн будущей квартиры, принимайте во внимание вкусы и увлечения семьи. Любое хобби можно перенести в концепцию будущего интерьера, как будто на холст картины.Если у всех разные увлечения: сын бренчит на гитаре, супруга увлечена вышивкой, а отец семейства балуется столярными работами - обязательно поделите помещение на зоны. Выберите ту часть жилища, где вы будете находиться большую часть времени.Например, кухня может быть отличной локацией для гурманов и любителей готовить. А зона ТВ может стать хорошим местом сбора всех членов семьи. Когда вы поделите всю площадь квартиры на зоны, можно нарисовать у себя в голове и будущую картину всего интерьера.На чём сэкономить?- Самый главный вопрос профессионалу - как рационально использовать деньги на ремонт?- Всё просто! В смету часто забывают включить демонтаж и вывоз мусора. А между тем расценки на подготовку помещения к работе у строительных бригад вовсе не скромные. Снять обои, старую плитку и штукатурку, напольное покрытие можно и нужно самостоятельно! Иногда на это придётся потратить пару выходных, но экономия выйдет значительная.Ещё один совет: в строительных магазинах есть бесплатные услуги, о которых вы часто просто не знаете. Это может быть доставка груза и дизайн интерьера, распил древесины, колеровка красок, оверлок ковролина, мастер-классы. Продавцы помогут вам с расчётами строительных материалов, если вы придёте с результатами замеров ваших комнат. Воспользуйтесь такой возможностью! И не забывайте о скидках. Возьмите у друзей или соседей дисконтную карту магазина, где планируете приобретать напольную плитку или крепёж.- Часто бывает так, что полный ремонт квартиры, где вы давно живёте, или ремонт в новостройке совпадает и с обновлением мебели. Однако оказывается, что заранее купленный гарнитур не подходит по размеру, а стол - по цвету...- Тут мы переходим ко второму этапу. Это планировка с расстановкой мебели. Важно заранее знать, где какая тумба будет стоять, понимать габариты кровати, шкафов и прочего.Мой совет: выберите мебель, подходящую по дизайну и цене, в магазине и прикиньте её на вашей планировке. Можно, к примеру, начертить план будущей расстановки мебели на полу мелом в точных размерах и походить по всей квартире. Таким образом, вы поймёте, удобно ли вам передвигаться в новом интерьере и получается ли быстро находить нужные предметы.Цвет настроения- Для многих дизайн квартиры начинается с подбора цвета для интерьера квартиры. Правильно это или нет - большой вопрос. Но какие рекомендации вы дадите тем, кто стоит перед этим нелегким выбором?- Ваша квартира - как холст картины с определённым сюжетом. Возможно, это морской пейзаж или поле с луговыми цветами на фоне зелёного ковра. А может, это и горные ландшафты с обилием камня, снежными вершинами и лазурным небом...Мысленно перенесите эти краски на ваше жилище. Так вы легко сможете представить, в какой колористике будет ваш будущий интерьер и какие цвета лучше всего сочетать друг с другом. Это обязательное условие, потому что правильный выбор цветовой гаммы - залог красивого и гармоничного интерьера.Что дальше? А дальше вы сможете понять, какие отделочные материалы лучше всего использовать.Мне очень нравится выражение: «Помните о деталях! Чувственное восприятие вещей не менее важно, чем зрительное». Речь идёт и о фактуре, которая будет присутствовать на стенах в отделке. Помните, что тактильные ощущение очень важны. И не стоит, в частности, выбирать грубые формы для зон, где хочется расслабиться, например, в спальне. Здесь важно подобрать приятные и обволакивающие по ощущениям материалы, которые не будут вызывать агрессию и раздражение.Ну, и напоследок хочу обратить внимание на важность выбора аксессуаров и декора для вашего дома. Этот этап - заключительныё акцент в любом интерьере. Декор легко менять в зависимости от времени года, от настроения и вкусовых предпочтений, которые тоже с годами становятся иными.Дерзайте и ничего не бойтесь! Почувствуйте себя настоящим дизайнером!