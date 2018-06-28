Государственная монополия на алкоголь и сахар. Либерал-демократы предлагают свой вариант наполнения бюджета. По мнению представителей партии, сегодняшнее положение дел, когда все магазины в частных руках, таит в себе не малую опасность. Подробности далее.

Государственная монополия на алкоголь и сахар. Либерал-демократы предлагают свой вариант наполнения бюджета. По мнению представителей партии, сегодняшнее положение дел, когда все магазины в частных руках, таит в себе не малую опасность. Подробности далее.Восемьдесят процентов производства продовольствия в стране занимают иностранные компании. Эту статистику приводят представители ЛДПР. Полуфабрикаты, мясная гастрономия, прохладительные напитки, молочные и кисломолочные продукты, кондитерские изделия - всё это находится в руках транснациональных корпораций. Зачастую иностранные производители скрываются за знакомыми потребителям с детства марками. По словам либерал-демократов, государственных магазинов не осталось. А среди частников, которые владеют основными торговыми сетями, не только наши соотечественники, но нередко и иностранцы. А это таит в себе большую опасность.Владимир Жириновский, председатель ЛДПР: Вот полностью прекращают поставку, а у нас допустим своего не хватает - мы живем из расчета поставок из-за рубежа. Вот сегодня продовольствие страшнее чем самое совершенное оружие, чем любые теракты.Аналогичная ситуация и с лекарствами. По словам Владимира Жириновского, любые санкции могут опустошить полки наших аптек и оставить людей без некоторых жизненно важных препаратов.Владимир Жириновский, председатель ЛДПР: Поэтому надо обязательно, значит принимать меры по резкому ограничению иностранного продовольствия и лекарств на нашем рынке. Это нужно через законы делать. Мы вносили ЛДПР. Не проходит! Надо национализировать все торговые сети.Национализировать торговые сети, а еще либерал-демократы предлагают ввести государственную монополию на самые потребляемые товары в стране.Владимир Жириновский, председатель ЛДПР: Возьмите самые потребляемые продукты - алкоголь, табак и сахар. Сахар, имеется ввиду все кондитерские изделия. Давайте национализируем. Я вас уверяю 40 процентов бюджета, мы забудем про доходы от нефти.Таким образом, по мнению Жириновского, именно продовольствие может стать основным доходом страны.