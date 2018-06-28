Легендарная певица Эдита Пьеха не расстроена из-за отмененного концерта в питерском зале Октябрьский. По словам артистки новая площадка, хоть и маленькая, но тоже ничего.

Легендарная певица Эдита Пьеха не расстроена из-за отмененногоконцерта в питерском зале "Октябрьский". По словам артистки новая площадка,хоть и маленькая, но тоже ничего.31 июля у Эдиты Станиславовны день рождения. Уже много лет вэту дату певица дает сольный концерт в БКЗ "Октябрьский". Однако вэтом году, исполнительницу даже на порог не пустили. Локацию пришлось сменить из-за неподъемной арендной платы."Нужно платить аренду, которую очень повысили – теперь онастоит больше миллиона, – рассказала звезда – Есть артисты, у которых хорошиегонорары, и они в состоянии оплачивать аренду. Зал в любом случае не пострадает".Артистка добавила, что не стала огорчаться, она нашла более приемлемыйвариант. "Театр Эстрады – мой любимый театр. Моя публика ничего не потеряет,может, только, не все поместятся, поскольку в Октябрьском зале четыре тысячимест, а тут – всего 450", – сообщила Пьеха.Эдита Станиславовна добавила, что ради поклонников готова выйтина сцену дважды. Работы она не боится, ведь раньше она давала по 30-35концертов в месяц. Также исполнительница готовит почитателям сюрприз: вероятно,вместе с ней будет петь внук Стас Пьеха, сообщает Пятый канал.Певица уверяет, что никогда не пыталась обобрать публику дорогимибилетами. По словам артистки, большинство ее поклонников уже пожилые,поэтому, чтобы сходить на концерт к любимице, они экономят на самом необходимом. "Моипочитатели – небогатые люди. Они – труженики, в основном пенсионеры. Разве могуя делать дорогие билеты? Кстати, в последнее время замечаю, что и молодежьвстречается на моих выступлениях тоже. Наверное, из-за того, что все 63 года,что я на сцене, у меня один закон: надо любить публику, а не себя", – цитируетартистку Sobesednik.ru.