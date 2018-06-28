Каждая девушка мечтает, как по взмаху волшебной палочки, обрести тело своей мечты. Заветное желание многих – без диет и изнуряющей физической нагрузки добиться рельефного торса, изящных бедер и других прелестей роскошной фигуры. Если с помощью тренировок и правильного питания избавиться от лишнего жира не удается, то многие обращаются к пластической хирургии. В последнее время становится популярной процедура body-скульптурирования.

Каждаядевушка мечтает, как по взмаху волшебной палочки, обрести тело своей мечты.Заветное желание многих –без диет и изнуряющей физической нагрузки добиться рельефного торса, изящныхбедер и других прелестей роскошной фигуры. Если с помощью тренировок иправильного питания избавиться от лишнего жира не удается, то многие обращаютсяк пластической хирургии. В последнее время становится популярной процедураbody-скульптурирования.Разобратьсяво всех тонкостях процедуры Dni.Ru помогпластический хирург клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic ТимурХайдаров.Body-скульптурированиесчитается одной из наиболее эффективных и известных методик коррекции тела. Спомощью этой технологии хирурги придают желаемые изгибы и создают красивуюформу тела. За одну операцию хирургу удается не только откачать лишний жир, нои направить его в проблемные зоны.Обычнопроцедуру проводят на внешней и внутренней поверхности бедер,галифе и в зоне фланков. Что получится в результате? Это в первую очередьстройные ноги, подтянутые ягодицы, идеальный пресс. Параллельно специалистможет провести процедурув области голени, над коленями и под ягодицами.Тело против.Вмешательство противопоказано в рядеслучаев. Об этом вас должен предупредить хирург на предварительнойконсультации. Запрещено проводить процедуру при наличии следующих заболеваний:онкология;сердечно-сосудистые и хроническиезаболевания;сахарный диабет;вирусные заболевания.операции такжеоткажут во время беременности пациенткиили в случае несовершеннолетия.Без паники. Вовремя первичной консультации хирург предварительно делает разметку на краяхмышц для того, чтобы прорисовать тот силуэт, который наиболее подходитпациенту. Для того чтобы учитывать внешний вид каждой зоны, пациентаобязательно фотографируют в разных ракурсах непосредственно перед операцией. В процессе операции хирург путемпроникновения в жировые ткани создает рельефную поверхность. Специалистпрорисовывает края каждой мышцы, визуально создавая при этом четкий рельеф.Специальные щадящие зонды служат для того, чтобы разжижать жировые ткани.Восстановительный период проходит легко и безболезненно благодаря тому, чтонервы и кровеносные сосуды в процессе процедуры не задеваются. Срокреабилитации длится около нескольких дней.Однозначнымплюсом процедуры является то, что она оказывает двойной эффект: не только убирается жир, но и формируется красивый рельеф. А поскольку операцияпроводится через микроскопические проколы, то шрамы и следы на теле неостаются.