В правительстве Великобритании боятся встречи президентов России и США, которая состоится в середине июля. По мнению лондонских политиков, Дональд Трамп в ходе переговоров может пойти на уступки.

В правительстве Великобритании боятся встречи президентов России и США,которая состоится в середине июля. По мнению лондонских политиков, Дональд Трамп в ходе переговоров может пойти на уступки.Сговорчивость американского лидера будет невыгодна для стран Североатлантического альянса с точки зрения их обороноспособности. Результатом беседы с Путиным может стать отказ Соединенных Штатов от совместных учений НАТО в Норвегии, решение создать американскую базу в Польше на деньги польского правительства, признание присоединения Крыма к России и изменение режима санкций.Материал дополняется