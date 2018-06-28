Анастасия Шубская проигнорировала показ последнего фильма своей матери. Дочь Веры Глаголевой предпочла вместе с супругом Александром Овечкиным провести вечер в одном из московских ресторанов.

Анастасия Шубская проигнорировала показ последнего фильма своей матери. Дочь Веры Глаголевой предпочла вместе с супругом Александром Овечкиным провести вечер в одном из московских ресторанов.На специальном показе последнего фильма Веры Глаголевой "Не чужие" собралось много друзей и близких постановщицы. Среди посетивших мероприятие были замечены старшая и средняя дочери Анна и Мария Нахапетовы, а также внучка кинорежиссера Полина Симачева.Однако младшая наследница Глаголевой Анастасия Шубская на показе так и не появилась. Девушка предпочла вместе с супругом Александром Овечкиным провести вечер в одном из столичных заведений, передает "Вокруг кино".Остается только гадать, почему столь важное событие, связанное с работой покойной матери, осталось без внимания Шубской. Ведь "Не чужие" является детищем Глаголевой и занимает важное место в биографии постановщицы.Кинокартину представила гостям продюсер Наталья Иванова. "Я надеюсь, что в скором времени фильм увидят все поклонники таланта Веры Глаголевой. Это важное для нас – ее друзей – событие. Мы надеемся, что фильм ждет счастливая судьба", – сказала она.Впервые снимавшая семейную драму Глаголева говорила в интервью, что работа в драматичекском жанре для нее– осознанный выбор. "Мы взяли эту тему не только потому, что это актуально, а еще и потому, что это, прежде всего, человеческая драма. Она позволяет задуматься над тем, почему близкие люди не могут найти язык общения между собой, и мой главный посыл в этой истории – найти и показать то, что их всех может объединить", – объясняла режиссер.Примечательно, что одна из частей фильма снималась, когда Вера Глаголева уже ушла из жизни. Напомним, что режиссер скончалась 16 августа 2017 года от рака в возрасте 61 года.