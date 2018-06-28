Ажиотаж вокруг турнира растет не по дням, а по часам, и связанные с историей мундиаля предметы вызывают все больший интерес. На Avito появились уникальные сувениры, достойные заметных мест на полках настоящего футбольного болельщика.

Ажиотаж вокруг чемпионата мира по футболу растет не по дням, а по часам, и связанные с историей мундиаля предметы вызывают все больший интерес. На Avito появились уникальные сувениры, достойные заметных мест на полках настоящего футбольного болельщика."Ты просто космос, Стас!"После завершения выигранного со счетом 3:1 матча комментатор Владимир Стогниенко на всю страну в прямом эфире включил песню группы "Ленинград", в которой поется про тезку главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Такой восторг вряд ли может сильно удивить: ведь нещадно критикуемый перед турниром тренер сделал то, что не удалось даже именитому итальянцу Фабио Капелло – вывел команду из группы (независимо от игры с Уругваем). При нем команда за два матча забила больше, чем суммарно на турнирах в 2002 и 2014 годах, и столько же, сколько сборная Испании на победном для себя мундиале в 2010 году.Теперь у каждого уважающего себя российского болельщика должна быть миниатюрная копия тренера сборной нашей страны, а мягкая игрушка ручной работы высотой 30 сантиметров станет отличным подарком для всех футбольных фанатов независимо от пола и возраста.Трофеи из славного прошлогоПока команда России продолжает борьбу, отдельно хочется вспомнить заслуги советской футбольной сборной. Историю о том, как лучший результат сборной СССР в 1966 году был отмечен бронзовыми медалями – знает каждый болельщик с детства. И, конечно, имя Льва Яшина, признанного лучшим вратарем ХХ века, знакомо всем россиянам. Товары с его автографом охотники за коллекционными предметами оценивают очень высоко, как и продавцы. Поэтому неудивительно, что выставленный на сайте футбольный матч с автографами советской команды, участвовавшей в чемпионате мира в 1966 году и занявшей четвертое место, котируется так высоко.Вымпел с автографами сборной России 2008Два прошедших победных матча сборной России напоминают выдающуюся игру российской команды на Евро-2008. Десять лет назад наши футболисты под руководством голландского тренера Гуса Хиддинка совершили невероятное – вышли в полуфинал. Такое событие пока что является лучшим в истории сборной страны, а благодаря объявлениям на Avito каждый россиянин может стать счастливым обладателем памятного трофея. На сайте на продажу выставлен футбольный вымпел с автографами игроков команды 2008 года.Мяч, подписанный самим РоналдоЛучший футболист в истории чемпионатов мира, экс-рекордсмен по забитым мячам, двукратный чемпион мира – это лишь малая часть титулов и наград легендарного нападающего, Зубастика Роналдо. Он и сегодня остается одним из любимых игроков у футбольных болельщиков, а вещи с его именем всегда очень привлекательны для коллекционеров. Так, мяч, подписанный Роналдо перед открытием церемонии предварительной жеребьевки FIFA 2018 (Russia), проходившей в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, может стать прекрасным подарком для футбольного фаната.Новейший мяч с чипомДля тех, кто хочет самостоятельно получить автографы от лучших футболистов сегодняшнего мундиаля, есть отличная возможность это сделать. Для этого понадобится мяч с эмблемой Чемпионата мира 2018, который сейчас проходит в России, билет на матч, пара фломастеров и удача. Уже сейчас можно приобрести новенький официальный футбольный мяч. Осталось дело за малым – поверить в свои силы, отправиться на матч и болеть за нашу сборную.Avito – популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет 34,1 миллиона человек.