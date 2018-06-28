Вратарь и капитан сборной Германии по футбол Мануэль Нойер прокомментировал провал команды на чемпионате мира в России. По словам голкипера, немцы на турнире не смогли показать ту игру, к которой привыкли болельщики.

Вратарь и капитан сборной Германии по футбол Мануэль Нойер прокомментировал провал команды на чемпионате мира в России. По словам голкипера, немцы на турнире не смогли показать ту игру, к которой привыкли болельщики.Команда Германии в заключительном третьем матче группового этапа потерпела поражение от сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и не смогла выйти в 1/8 финала чемпионата мира."Мы расстроены результатом, — сказал Нойер, которого цитирует РИА Новости. — Ни в одной из игр вы не увидели настоящую сборную Германии. Конечно, против нас все играли с особым настроем. Но это не оправдание, я не знаю, что случилось. Нам не хватило скорости и какой-то легкости".