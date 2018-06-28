Известный психолог проанализировал поведение членов королевской семьи на официальных мероприятиях и пришел к выводу о том, что королева все еще холодна к супруге принца Гарри Меган Маркл. Елизавета II пока не доверяет невестке.

Известный психолог проанализировал поведение членов королевской семьина официальных мероприятиях и пришел к выводу о том, что королева все еще холоднак супруге принца Гарри Меган Маркл. Елизавета II пока не доверяет невестке.Популярный американский специалист по языку тела ДжудиДжеймс проанализировала снимки, на которых запечатлены монаршие особы. Она хотела узнать о разнице отношения королевы к Меган Маркл и Кейт Миддлтон.Оценив фотографии своим экспертным взглядом, Джуди пришла к выводу, что "Елизавета II явнолюбит обеих невесток. Однако делает она это по разному. "Ее Величеству спокойнее с Кейт, и я думаю, в то время, когда Миддлтонрядом она, как кажется, наслаждается своими королевскими обязанностями", – заявила психолог.Меган же все наоборот, Ее Величество постоянно находится в страхе – вдруг неопытная Марклоплошает. А тот, факт, что супруга принца Гарри саматревожится и порой просто цепенеет из-за страха сделать что-нибудь нетак, только усугубляет ситуацию и совсем не способствует созданию дружескойдоверительной обстановки.Также Джеймс отметила, что у королевы давние приятельские отношенияс родителями Миддлтон. Они ходят друг к другу в гости и часто встречаются на светских раутах. К тому же королева обожает детей Кейт и Уильяма, поэтому Маркл "придетсяпройти долгий путь, прежде чем Елизавета II и герцогиня Сассекская станут близкимидруг другу людьми", сообщает таблоид The Sun.Добавим, что отец принца Гарри Чарльз души не чает вновоиспеченной невестке Меган Маркл. Дружеская связь Меган и Чарльзазародилась, когда девушка попросила будущего свекра отвести ее к алтарю, таккак ее родной отец в то время был очень болен. Естественно, Чарльз был оченьтронут этим предложением и даже устроил теплый торжественный для матери Меган всвоем доме.